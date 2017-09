El Cartagena paga más de un millón de euros a Hacienda y deja su deuda a cero Sánchez Breis y Paco Belmonte durante la rueda de prensa. / Antonio Gil / AGM Paco Belmonte dice que es "la noticia del año" y recuerda que hace dos se debían 4,9 millones FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 13 septiembre 2017, 13:37

El dueño del Cartagena, Paco Belmonte, anunció este mediodía que el club "ya no debe un duro a nadie". Y recordó que hace dos años, cuando él llegó a la entidad albinegra, la deuda global era de 4,9 millones. "El pasado lunes abonó la totalidad de lo que se debía a Hacienda en efectivo. Se debía 1.057.000 y hoy se debe 0. Abonamos la deuda en efectivo y en su totalidad y creo sin duda que es la noticia del año en el fútbol regional y me atrevería a decir que en el fútbol nacional. No existe ningún caso en el que un club de Segunda B haya liquidado su deuda de golpe pagando más de un millón de euros", explicó el propietario del Cartagena.

"Cuando llegamos, eran 4,9 millones de deuda lo que había que afrontar, más los 400.000 euros que se debían a los jugadores de la temporada 2014-15 y dos avales que hemos puesto de 200.000 euros para competir en estas dos temporadas. Todo está pagado y no hay venta de acciones ni hay cambios en el consejo de administración. Seguimos Manolo y yo, aunque ofertas para vender el club hemos tenido muchas en las últimas semanas. Nosotros queremos seguir adelante y estaremos aquí durante mucho tiempo", añadió Belmonte.

El dueño del Efesé recordó que "podíamos pagar a plazos, pero hemos optado por pagar toda la deuda de golpe. Con Hacienda, o pagas te vas por la puerta de atrás y vas en contra de la ley. Y queríamos seguir dando seriedad al proyecto, acabar con la amenaza de embargos y dejarlo todo en orden con la Agencia Tributaria".

Este importante anuncio se hizo en una comparecencia celebrada en una abarrotada sala de prensa del Cartagonova, con presencia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y del edil de Deportes, Ricardo Segado. Castejón avanzó que "el partido de la sub 21" se va a disputar en el Cartagonova y deslizó como una opción real que se ponga césped nuevo en el estadio.