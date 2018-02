Germán Saénz: «El Cartagena y el Mallorca son los grandes favoritos al ascenso» Germán celebra su gol del pasado 'playoff'. / J. M. Rodríguez / AGM El canario regresa a Cartagena, tras jugar diez partidos en el Logroñés, y lo hace como nuevo refuerzo del ataque extremeño MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 9 febrero 2018, 02:57

El domingo no será un día cualquiera para Germán Sáenz. No será un partido más. El futbolista canario regresa al Cartagonova vistiendo la camiseta del Mérida, tras un no demasiado agradable paso por el Logroñés en la primera vuelta. Tiene amigos en el vestuario albinegro y buenos deseos para su exequipo, aunque siente que en Cartagena no se le llegó a conocer al tener que hacer la función de delantero puro. Llegó al proyecto de Paco Belmonte en el último suspiro del mercado invernal y se marchó en junio con la amargura de no haber logrado el ascenso y haber podido seguir en el equipo. Precisamente uno de los goles que hizo con la camiseta del Efesé fue al Mérida, en un partido que se perdió en el escenario del domingo. Vive una semana especial en la que se mezclan la necesidad de su actual club y los buenos recuerdos de su corta etapa como albinegro.

-¿Qué sabor de boca le trae su paso por el Cartagena?

-La temporada pasada fue importante para mí y aunque no salieron las cosas como queríamos y llegó la mala racha que nos hizo no terminar primeros, también es verdad que vivimos momentos muy bonitos y allí tengo amigos y compañeros a los que aprecio.

El año pasado: «Creo que no se pudo ver y valorar el jugador que soy, pero estoy muy agradecido al Cartagena»

El Mérida: «Tras lo de Logroño, me han dado confianza y he jugado de inicio y marcado mi primer gol»

Goles: «Si marco el domingo no creo que lo celebre, pero necesitamos tanto los puntos como el Cartagena»

El partido: «Sabemos que el Cartagena juega bien y tiene pólvora, tenemos que ser listos»

-¿Tiene ahora otra explicación al motivo de que las cosas no salieran bien para el Cartagena en el pasado curso?

-En el 'playoff' fue una cuestión de mala suerte y pequeños detalles. Si al Barcelona no le concedemos uno de los goles en casa, que tuvieron mucha suerte, a lo mejor estaríamos en Segunda División. Con respecto al tema de las dinámicas negativas, nadie sabe el motivo o cómo arreglarlo, porque si alguien lo supiese sería el mejor entrenador del mundo. Es complicado.

-¿Y cómo valora su paso particular por el Cartagena?

-Yo llegué cuando el Cartagena buscaba un delantero e intenté hacer esas funciones, pero ya te digo que llegó la dinámica en la que no sacábamos puntos y no llegaba a ser delantero puro. En ese sentido estoy un poco jodido, porque no se me pudo ver y valorar realmente como el futbolista que soy. Por todo lo demás, muy agradecido y con esa rabia de no haber ascendido.

-¿Ha estado pendiente del Cartagena desde Logroño?

-Tengo muchos amigos y es uno de los equipos que sigues con cariño. Este año he ido viendo los resultados y creo que llevan un equipazo y lo están haciendo muy bien.

-No ha sido una buena experiencia la del Logroñés...

-Para nada. Me encontré en la situación en la que ningún futbolista quiere encontrarse y sin encontrar una explicación lógica. Es pasado del que me sirve para tener ahora la ilusión que tengo en el nuevo proyecto con el Mérida.

-¿Pero qué pasó?

-Yo le preguntaría a los que mandaban o dirigían allí. Yo creo que hice las cosas bien, pero no contaba y fue un paso nulo por una ciudad y perdiendo el tiempo, que es una lástima. No tuve oportunidad. Por mi parte no fue.

-Sí ha tenido un buen aterrizaje en el Mérida...

-Ya desde antes de llegar me demostraron que iban a confiar en mí totalmente y eso se agradece. Jugué noventa minutos en el primer partido para ir cogiendo ritmo. El domingo marqué un gol importante que nos da tres puntos importantísimos. Esa confianza se agradece intentando hacer las cosas lo mejor posible.

-Acaba de llegar, pero desde fuera no se entiende la situación en la que está el Mérida en la tabla clasificatoria...

-Salvando la diferencia con el Cartagena del año pasado, es una de esas malas dinámicas de las que cuesta salir. Hay buenos jugadores, pero no han salido las cosas. Hay veces, que aunque uno quiera, no sale y hay que seguir trabajando como hicimos en Cartagena, porque si no es por medio gol ante el Barcelona lo mismo ahora estábamos hablando de otra cosa.

-¿Es más sencillo acoplar tantos fichajes con victorias como la del domingo?

-Al final el ganar y los puntos es lo que te dan la vida. El cambiar de equipo supone que hay prisa para adaptarse, pero también que los que llegamos lo hacemos con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien en esta segunda vuelta.

-¿Es una semana más para usted?

-Es una semana más, pero con condicionantes especiales. Cartagena es un sitio en el que hace nada he vivido muchas cosas. Tengo muchos amigos con los que hablo, aunque esta semana todavía no. Llegarán los mensajes. Además, es un sitio en el que me hubiera gustado seguir mucho tiempo. Eso está claro.

-Los dos equipos necesitan mucho los puntos...

-Está claro que uno para unas cosas y otro para otras, pero todos necesitamos los puntos y estará muy competido, porque nadie regala nada en este grupo.

-¿Qué partido imagina cuando piensa en el domingo?

-Un partido en el que, como en todos los encuentros de la categoría, el que menos errores cometa es que el que se va a llevar el gato al agua. El Cartagena sabemos que es un equipo que trata muy bien la pelota y a partir de ahí, sabiendo que tienen pólvora arriba, tenemos que estar listos y hacer nuestro partido.

-Por un lado la necesidad de puntos puede llevar a la ansiedad, pero por otro lado tantas novedades hacen al Mérida un equipo más sorprendente de cara a los rivales...

-Al final cada partido es un mundo y te estudien o no hay que adaptarse rápido el día del choque, tanto ellos como nosotros. Es verdad que con tantas caras nuevas el equipo ha cambiado mucho.

-Se habla de la maldición de los ex y es lógico que quiera marcar cada semana, ¿celebraría un gol el domingo?

-Quiero marcar, pero no por fastidiar ni nada de eso, pero es que necesitamos mucho los puntos. No creo que lo celebre si marco, pero irá por dentro porque lo necesitamos.

-¿El objetivo es salir rápido de esa zona peligrosa?

-Eso es lo que queremos y lo que necesitamos ahora. Para eso estamos trabajando a tope, porque hay equipo nuevo, ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien y tirar para arriba.

-No es la zona en la que se mueve el Mérida, pero ¿qué piensa que puede pasar en la parte alta en la que se encuentra posicionado el Cartagena de aquí hasta el final de la fase regular?

-Yo creo que el Cartagena es un candidato espléndido para subir, por decirlo así. Tiene el juego y unos puntos y una seguridad que lo hacen candidato claro a ser primero en la Liga y al ascenso a Segunda División. Viendo un poco la trayectoria de los demás grupos, todavía es pronto, pero ellos y el Mallorca son los máximos favoritos para ascender. Luego puede pasar de todo, pero ahora mismo es así.

-¿Es el grupo IV el más igualado, pero también el más difícil?

- Lo sabía ya de antes, pero después de lo que he vivido en Logroño lo tengo claro y es opinión personal, pero creo que el Grupo IV es el más difícil y el más competitivo y por eso suele estar más igualado que el resto.

-¿Emocionalmente también es el Cartagena su favorito?

-Tengo tanta gente allí y con lo bien que me trató el club no puedo hacer otra cosa que desearle lo mejor y ojalá consigan el objetivo y asciendan a Segunda.