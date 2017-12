El Cartagena va a por Josan, extremo derecho del Albacete Josan celebrando un gol en La Condomina en su etapa con el UCAM. / Alfonso Durán / AGM El alicantino, ex de La Hoya y UCAM, no cuenta para Enrique Martín y es la prioridad de Belmonte para ocupar la plaza de Álvaro González FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 21 diciembre 2017, 00:51

Josan Ferrández, de 28 años y natural de Crevillente, es el gran objetivo del Cartagena para reforzar su banda derecha en este mercado de invierno. Se trata de un futbolista sobradamente conocido en la Región, ya que su explosión como jugador profesional llegó en La Hoya Lorca que rozó el ascenso de la mano de José Miguel Campos en la campaña 2013-14 y luego regresó para jugar media temporada en el UCAM, a las órdenes de José María Salmerón. Y subió a Segunda con el conjunto universitario. Ahora está en el Albacete, con el que también celebró un ascenso el pasado verano. Pero no cuenta para el técnico del cuadro manchego, Enrique Martín, y sus días están contados en el club albaceteño.

No será fácil convencer a Josan, a quien lo quieren casi todos los equipos punteros de Segunda B, desde el Elche hasta el Murcia, pasando por el Hércules, el Mallorca e incluso el Fuenlabrada. Y lo que tiene bastante claro el dueño del Efesé, Paco Belmonte, es que no entrará en ninguna subasta. Ni por Josan ni por nadie. No lo hizo en verano, tal y como quedó patente en el caso de Biel Ribas, portero que acabó aceptando una oferta económica muy suculenta del Real Murcia, club que ahora mismo tiene importantes problemas de liquidez y no ha abonado a su plantilla ni la nómina de noviembre ni la de diciembre. Y en el Cartagena, de cara el mercado que se abre el próximo 1 de enero, mantienen la misma línea: tampoco entrarán ahora en subastas.

Pero Josan gusta mucho. «Álvaro González nos ha dejado chispazos, pero no ha tenido regularidad. Buscamos un recambio para esa banda derecha que nos dé esos mismos chispazos todos los partidos, y no solo una vez cada seis partidos», explicó Paco Belmonte en una entrevista concedida el pasado martes en '7TV'. Y el aún jugador del Albacete es la prioridad para ocupar la plaza que ha dejado libre Álvaro González, 'cortado' por sorpresa el pasado lunes por el club albinegro.

Tiene desborde, uno contra uno y velocidad. Lleva tres ascensos consecutivos desde 2015

Tres meses sin jugar

Josan lleva tres ascensos a Segunda consecutivos. Subió con el Huesca de Luis Tevenet en 2015. En el cuadro aragonés disputó 33 partidos y marcó 3 goles. No siguió en tierras oscenses. Se fue al Alcorcón, cedido por el Granada, pero Juan Ramón López Muñiz no le dio carrete y tuvo que ir al UCAM para no pasar en blanco el curso 2015-16. Con el cuadro murciano disputó 20 partidos e hizo 2 goles en una gloriosa segunda vuelta que el conjunto universitario remató con el ascenso de categoría en la eliminatoria contra el Real Madrid Castilla.

Josan es un extremo con desborde y velocidad. Encara mucho y disfruta en el uno contra uno. Aira lo conocía muy bien. Por eso se lo llevó al Albacete y el pasado ejercicio le sacó mucho rendimiento. 38 partidos (27 de titular) y 3 goles para acabar festejando otro ascenso. Y, en esta ocasión, a la tercera fue la vencida y Josan se puedo quedar en el equipo con el que subió y debutar en Segunda A. Pero la alegría le ha durado muy poco. Jugó de titular los tres primeros partidos de Liga y tuvo minutos saliendo desde el banquillo en la cuarta jornada y en Copa ante Osasuna. A Aira lo echaron en la séptima jornada y con Enrique Martín no ha tenido ni un solo minuto. Lleva tres meses sin jugar y su salida del Albacete es un hecho. Junto a Josan, van a irse del club del Carlos Belmonte sus compañeros Danny Carvajal, José Fran y Quim Araujo. Este último lo tiene casi todo cerrado con el Elche.

Además de Josan, el ghanés Owusu, cedido por el Leganés al Oviedo en la primera vuelta y sin sitio para la segunda en el equipo asturiano, es la otra gran apuesta de Belmonte para reforzar el ataque del Efesé. Owusu puede jugar por la izquierda y de delantero centro. También lo pretende el Mallorca, aunque en esta ocasión los lazos de unión entre Felipe Moreno, dueño del Leganés, y Paco Belmonte, del Cartagena, podrían acabar desnivelando la balanza a favor del cuadro albinegro.