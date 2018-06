Fútbol | Segunda B El Cartagena busca vías hacia el gol para tumbar al filial del Celta Zabaco, Ruibal y Moussa, en un entrenamiento en el Pinatar Arena. / Pedro martínez / agm Choque de vuelta de infarto esta tarde en el estadio Cartagonova, tras el empate a cero en el encuentro de ida MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Domingo, 10 junio 2018, 08:39

Un choque de alta tensión. Eso es lo que espera al Cartagena y al Celta B esta tarde en el municipal Cartagonova, con el colegiado valenciano Fernández Vidal como juez de un encuentro que tiene como premio pasar a la definitiva ronda por el ascenso. Un partido para valientes que no tengan miedo a la pelea y que se llevará el que mejor aproveche la artillería, porque el que quiera pasar tiene que marcar después del empate a cero del pasado fin de semana en tierras gallegas. También será tenso para la afición local que se autoanima en estos días para afrontar uno de esos eventos no aptos para débiles. El camino largo hacia el ascenso es una batalla detrás de otra casi sin respiro.

Cartagena Pau Torres, Óscar Ramírez, Moisés, Zabaco, Jesús Álvaro, Cordero, Chavero, Rubén Cruz, José Gaspar, Ruibal y Aketxe. Celta B Sotres, Kevin, Alende, Ros, Agus, Serrano, Rai, Dennis, Brais, J. Hernández y Drazic. Árbitro Fernández Vidal (valenciano). Campo y hora Cartagonova, 18.30 horas (beIN LaLiga). Resultado en la ida 0-0.

Hoy se ponen a prueba los corazones de los seguidores albinegros. Esta tarde el Efesé les necesita animando. Quiere los latidos de su ciudad. Con o sin miedo, pero animando. La suma de los esfuerzos puede ser un factor fundamental para seguir en la lucha y estar en la doble pelea final, porque ganar es continuar luchando. Los albinegros no quieren terminar la temporada esta noche.

Si el Cartagena quiere huir de una categoría en la que hay peleas desiguales, necesita ganar. No le vale otra cosa, salvo un empate a cero que alargaría la contienda y podría dar un mayor dramatismo a una situación que ya viene sensible desde el principio.

En el resto de combinaciones saldría beneficiado un filial ilusionado que tiene peores números como visitante que en su casa, pero que tiene el objetivo de hacer un gol y poner muy cuesta arriba las cosas a los anfitriones. El valor doble de los goles fuera de casa juega a su favor.

En Vigo sacaron las uñas, pero se encontraron un Cartagena que si bien no supo sacar ventaja, sí demostró amor propio después de un golpe anímico que podía haberle dejado KO. La juventud es ilusión, pero el Cartagonova se le puede hacer grande. A punto estuvo de costarles la eliminatoria del Marbella en el partido de vuelta. Al final la salvaron 'in extremis' en una ronda de penas máximas que les hizo ir al encuentro de un Cartagena que tiene más necesidad.

Aunque no subir no sería un desastre por la estabilidad institucional que vive el club, sí que sería una desilusión enorme dada la progresión del proyecto de una directiva que ha ido cumpliendo metas en lo económico y social. También en lo deportivo ha ido superando etapas y estar en la última ronda mejoraría el registro del pasado curso y acercaría la meta. Para ello debe ganar y en ese camino debe encontrar el equilibrio.

Lleva dos partidos sin marcar y necesita goles y salir mandando para asustar al filial. Sin embargo un gol en contra daría demasiada ventaja al Celta B. Debe tener la tensión justa y evitar la presión que atenaza.

No cuenta con Sergio Jiménez, sancionado, y está pendiente de Óscar Ramírez, que parece que está en condiciones de volver a la lista, aunque no está al 100%. Nadie llega a esta ronda con demasiada gasolina y es el caso de Josua Mejías, que ha estado entre algodones durante la semana, porque terminó tocado en Vigo. Sin embargo, la duda más seria es la del lateral izquierdo. Jesús Álvaro podría no estar en condiciones de jugar la cita. No hay lista de convocados por lo que se sabrá poco antes del intenso choque.

Dos apercibidos

El que no estará seguro es Sergio Jiménez. La respuesta negativa del comité de apelación le hace perderse su segundo partido. Le cayeron cuatro encuentros, aunque el club seguirá recurriendo. Jesús Álvaro y Cordero están apercibidos y, si ven una amarilla, sería la tercera y acarrearía sanción.

Habrá tensión en muchos aspectos. La vida cambia a cada instante y el fútbol también. Es cierto que el Cartagonova no conoce muchas celebraciones recientes, pero a este partido hay que ir llorado de casa. Cualquier debilidad puede costar cara y este Efesé ha tenido una fortaleza ofensiva que debe reencontrar, aunque para ello Monteagudo deba buscar otra vía para ver la puerta rival.

Lo previsible es que cambie de sistema para recuperar algo del fútbol que este último mes ha estado supeditado a una mayor fortaleza defensiva y que sirvió para superar el varapalo de Majadahonda y no encajar en tierras gallegas. Para la segunda cita con el filial hace falta más. Necesita marcar. Hoy es la tarde de buscar al rival, aunque con la mente fría. Un excesivo riesgo puede costar caro si el filial se adelanta emulando al primer finalista para pelear por subir.

El Celta entrenó ayer en la Nueva Condomina tras haber viajado el mismo viernes. Puede Albés repetir el once, porque sigue teniendo las mismas tres bajas por lesión de la pasada semana y no tiene sancionados. No cuenta con Solís, Robert y Pampín. Será el retorno del cartagenero Juan Antonio Ros a su casa.

Es el 'playoff' en estado puro y de poco sirve lo realizado durante el curso regular. Hoy buscará una plaza en la final también el Fuenlabrada y Villarreal B, que empataron a cero en la ida y el Sporting B frente al Elche. Ganaron los ilicitanos 2-1 en el Martínez Valero.

Primer clasificado

Tres pasarán y otros tantos se quedarán en el camino. Les espera el único clasificado en la jornada de ayer. El Extremadura, que se clasificó en la última jornada para la disputa de la fase de ascenso y que ha tenido hasta cuatro entrenadores para terminar de nuevo con Sabas, se deshizo del Mirandés con un 0-2 en Anduva, remontando la ventaja de 0-1 que habían tomado los de Pablo Alfaro en la ida.