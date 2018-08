El FC Cartagena amenaza con multar a Chavero y le da vacaciones hasta el 3 de septiembre Chavero sale del Cartagonova tras reunirse con Belmonte y Breis este lunes. / Pablo Sánchez / AGM Belmonte le abre expediente disciplinario por sus críticas al club y le repite que tiene que pagar 50.000 euros para irse FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 13 agosto 2018, 15:13

El caso Chavero dio este lunes por la mañana una nueva vuelta de tuerca, después de que el FC Cartagena haya informado a través de un comunicado que se le ha abierto expediente disciplinario al medio catalán y se le haya concedido un permiso de vacaciones hasta el 3 de septiembre, «para que pueda atender los problemas familiares» a los que el futbolista alude para pedir la baja.

Los hechos se precipitaron después de que Chavero publicara el pasado domingo por la noche una nota en su cuenta de Twitter en la que explicaba los motivos por los que pide irse del Efesé. En la misma, el jugador, de 34 años, criticaba al club albinegro y se quejaba de que «quieren hacer caja conmigo cuando yo no les costé a ellos ni un duro». Además, Chavero deslizaba que ni Paco Belmonte ni Manuel Sánchez Breis eran sensibles a los problemas de salud de su esposa ni le estaban prestando ayuda en un momento tan delicado.

Tras desmentir el Hércules, que se ha retirado de la puja por el futbolista, que hubiera ofrecido a Chavero pagarle los gastos médicos y la operación que su esposa necesita, el Cartagena ha respondido con contundencia a las palabras del ex de UCAM, Murcia y Ponferradina. «Se le abre expediente disciplinario a Chavero tras las manifestaciones efectuadas desde su cuenta personal de Twitter y se le aplica el reglamento interno y régimen disciplinario del Fútbol Club Cartagena SAD. Hay que recordar que se consideran Infracciones muy graves y las declaraciones públicas de jugadores que atenten contra la dignidad del club o de alguno de sus miembros», indica la nota que el Cartagena publicó en su web.

Así, este lunes por la mañana, en una rápida reunión entre Belmonte, Sánchez Breis y Chavero, se le ha notificó al futbolista que está sancionado «por faltas muy graves» y que el artículo 6 del reglamento interno del club «en el capítulo de sanciones» recoge desde una multa de 9.000 euros a un posible despido.

Además, al jugador se le concedió un «permiso especial de vacaciones» hasta el próximo 3 de septiembre, para que se establezca en su domicilio de Villarreal y «pueda atender los problemas familiares» que alega para marcharse del Cartagena. En el club recuerdan que «durante toda la temporada se ha sido muy sensible» con el jugador y que se le han dado «todo tipo de facilidades» para compatibilizar entrenamientos y viajes a Villarreal y Barcelona.

Por último, en su comunicado, el Cartagena aclara que su cláusula de rescisión es de 400.000 euros, y no de 200.000 como el entorno del futbolista creía, e insiste que todo equipo que lo quiera deberá pagar, como mínimo, 50.000 euros en concepto de traspaso. Si no es así, Chavero seguirá en el Cartagena o incluso podría pasarse el año en blanco. A su salida de la reunión con Belmonte y Breis, el centrocampista catalán señaló que «de momento soy jugador de Cartagena y no puedo hablar de otro club. Espero que se resuelva todo lo antes posible».