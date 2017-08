Fútbol | FC Cartagena El Efesé se africaniza Owusu, en un partido entre el Toledo y el Castilla. / La Tribuna Cuenta por vez primera con tres futbolistas africanos, los mismos que tuvo en toda su historia, y podrían ser cuatro si finalmente llega Owusu FRANCISCO J. MOYA CARTAGENA Viernes, 18 agosto 2017, 13:44

El exotismo no debe estar reñido con el rendimiento. Eso piensan los actuales dirigentes del Cartagena, un club que nunca antes tuvo tantos jugadores africanos en su plantilla como este año. De momento, se han juntado tres a las órdenes de Alberto Monteagudo: el delantero Moussa Camara, el medio Adama Fofana y el lateral zurdo Abou Kamate. Solo el primero tiene garantizada su presencia en las convocatorias del primer equipo, mientras que los otros dos tendrán que ganarse los minutos en el conjunto de Segunda B con su trabajo diario y sus actuaciones con el filial, que estará entrenado por Lillo y que esta temporada regresa al grupo XIII de Tercera División.

Curiosamente, en la historia de este club, fundado en 1995, solo tres jugadores africanos vistieron con anterioridad la camiseta albinegra. Fueron el guineano Javier Ángel Balboa (2010), el ghanés Mustapha Riga (2011) y el nigeriano Kabiru Akinsola (2012). Los tres fracasaron aquí de un modo estrepitoso, con un paso tan fugaz como decepcionante, y se dio la circunstancia de que los tres llegaron al Cartagena de vuelta en su carrera, tras destacar en Racing de Santander, Levante y Cádiz respectivamente.

También militó en el Cartagena, en la campaña 2007/08, el centrocampista Juvenal, quien llegó a jugar 26 partidos con la selección de Guinea Ecuatorial. No obstante, Juvenal nació en Sabadell y no se le puede considerar africano. El caso de Moussa, Adama y Abou es muy distinto. Los tres son chicos muy jóvenes, totalmente desconocidos y que han llegado al Efesé con la ilusión de hacerse un hueco en el fútbol nacional.

Partidos jugados en el Efesé 1 Javier Ángel Balboa (Guinea)11 2 Mustapha Riga (Ghana) 10 3 Kabiru Akinsola (Nigeria) 10

El que más opciones tiene de debutar oficialmente mañana ante el Recreativo es el ariete guineano Moussa Camara, de 22 años. Viene del Leganés, en cuyo filial, de la Tercera madrileña, marcó 15 goles la pasada campaña y además estuvo entrenando a las órdenes de Asier Garitano con la primera plantilla pepinera durante toda la temporada. Parte como sustituto de Aketxe y solo ha hecho un gol en los amistosos de pretemporada que ha jugado con el Cartagena. No obstante, como demostró en el partidillo del pasado miércoles en Pinatar Arena cuando marcó seis goles, Moussa va a más en cada entrenamiento y en el club tienen confianza ciega en él.

Algo parecido sucede con el mediocentro costamarfileño Adama Fofana, de 21 años. En su tercera temporada en el Cartagena, Belmonte y Monteagudo entienden que ha llegado el momento de apostar por él. Así, ambos han descartado la idea inicial de fichar a un 'stopper' menor de 23 años para competir por el puesto con Sergio Jiménez y será Adama el que cubra las ausencias del medio de Los Belones. Adama, con contrato hasta 2020, ha hecho una gran pretemporada y, junto al central Mauro, es el jugador del filial que más oportunidades va a tener de acumular minutos con el primer equipo en esta Liga.

El último en llegar ha sido el lateral zurdo costamarfileño Abou Kamate, de 19 años. Viene del Rajo Majadahonda, de Segunda B, donde no tuvo oportunidades en la pasada campaña. A Monteagudo le ha convencido durante este verano y el club le ha hecho un contrato de tres años. Jugará en el filial, pero entrenará con el primer equipo y será el recambio del canario Jesús Álvaro cuando haya algún contratiempo. De hecho, Belmonte no va a fichar ningún lateral izquierdo sub 23 para que Abou, llegado el momento, tenga su oportunidad.

A estos tres jugadores se le podría unir la semana próxima el delantero ghanés Owusu Kwabena, de 20 años. Esta pasada campaña destacó en el Toledo, anotando 10 goles en 38 partidos (22 de titular). El Leganés está a punto de anunciar su fichaje y el Cartagena ha pedido ya su cesión. Hay más clubes interesados en él, aunque solo una oferta suculenta de Segunda A podría desbaratar el plan de Belmonte para traer a Owusu en calidad de cedido. Pase lo que pase con Owusu, ya se puede decir que el Cartagena 17-18 tiene más sabor africano que nunca.