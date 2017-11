Un caramelo en el peor momento Alberto Monteagudo habla con sus futbolistas, antes del ensayo de ayer. / Antonio Gil / AGM El Cartagena solo quiere «disfrutar» en un Sánchez Pizjuán donde el Sevilla lleva un año sin perder. Monteagudo incluye en una lista de 16 a Tote y Óscar, centrocampistas del filial, tras convertirse Cristo en la novena baja del conjunto albinegro FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 29 noviembre 2017, 03:21

El Cartagena viajará hoy a Sevilla en cuadro, con nueve ausencias y dos chicos del filial en una convocatoria que es de 16 jugadores. Viajan Tote y Óscar, centrocampistas del Cartagena B, de Tercera División. Alberto Monteagudo, técnico albinegro, confirmó ayer que el mediapunta Cristo Martín tiene molestias en un gemelo y se suma a la abultada lista de ausencias. Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Mauro, Adama, Cordero, Poley y Álvaro González son baja por lesión, mientras que Moisés está sancionado.

La única noticia positiva es que el meta Pau Torres está recuperado de la lesión que le ha hecho perderse los dos últimos partidos de Liga y entra en la lista. También son novedad Sergio Jiménez y Chavero, sancionados en el último duelo ante el filial del Betis. La convocatoria está formada por los porteros Marcos y Pau Torres; los defensas Ceballos, Aguilar, Mejías, Míchel Zabaco y Morros; los medios Chavero, Sergio Jiménez, Tote, Óscar, Dani Abalo, Hugo Rodríguez y Kuki Zalazar; y los delanteros Moussa y Aketxe. El equipo no ha hecho noche en Sevilla. Viaja hoy en autocar, llegará una hora y media antes del partido al Sánchez Pizjuán y regresará al finalizar el encuentro.

Las claves 1 Territorio prohibido El Sevilla lleva un año sin perder en el Sánchez Pizjuán. El último equipo que ganó allí fue la Juventus, en Champions (1-3). 2 Con los mejores Marcucci no ha incluido a ningún jugador del filial en la lista y hoy solo descansan Kjaer, Franco Vázquez y Lenglet. 3 Bajas El Cartagena va a la exigente cita de Sevilla muy mermado. Monteagudo tiene nueve bajas.

Monteagudo dijo ayer que su equipo, que perdió 0-3 en la ida de esta cuarta ronda de la Copa del Rey, va al Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla lleva un año sin perder, «a vivir una experiencia única» y a «disfrutar del premio que todos nos hemos ganado. El Sevilla ahora anda en racha y con mejores sensaciones que cuando vino a Cartagena», destacó el técnico manchego.

«Lorca es lo importante»

El técnico añadió que «lo realmente importante para nosotros es sumar los tres puntos el domingo en Lorca», ya que «en la Copa hemos cumplido con el objetivo y ahora simplemente es el momento de vivir un día bonito en uno de los grandes estadios del fútbol español». La última vez que perdió el Sevilla en el Pizjuán fue hace un año, ante la Juventus en Champions League (1-3). Desde entonces -22 de noviembre de 2016-, los nervionenses siempre han ganado o empatado en su feudo.

Sobre las críticas recibidas el pasado sábado, tras la derrota ante el filial del Betis (1-4), Monteagudo señaló que «es normal que con ese resultado la afición nos apriete y es cierto que deberíamos haber sumado más puntos y ganado a rivales de abajo contra los que hemos fallado», aseguró el manchego, quien matizó que «tengo máximo respeto al que me pita y me critica sin insultar, y no tanto al que me insulta».