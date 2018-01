Campos: «Estamos capacitados para sumar en el Cartagonova» Campos. / La Verdad El extécnico albinegro considera que su UCAM se encuentra mejor de lo que demuestran los últimos tropiezos M.F. CARTAGENA Sábado, 27 enero 2018, 01:58

El UCAM Murcia llega a su cita en el Cartagonova después de dos derrotas ante dos rivales de la zona baja de la tabla. Por ese motivo y para no descolgarse de los puestos de cabeza, el partido cobra una mayor importancia para los de Campos.

El técnico mazarronero no cree que los dos resultados adversos coincidan con una mala situación del equipo. «El equipo está mejor de lo que han manifestado los últimos resultados. Con las sensaciones de la segunda parte y el balance de finalización que hicimos el domingo no podemos estar enojados. Hicimos lo suficiente para ganar holgadamente. No veo al equipo afectado para no poder ganar o empatar, en definitiva sumar, ante uno de los equipos que están llamados para jugar la fase de ascenso».

No cree que las diferencias entre bloques sean tantas.«Las sensaciones parece que dicen que el Cartagena en su campo es un súper equipo y la UCAM en el suyo es un desastre y ellos solo llevan una victoria más que nosotros. Es un buen equipo, con un potencial enorme y con una continuidad en cuanto a jugadores que les da ventaja y va a ser difícil. Llevamos nuestro plan y estamos a la altura de ganar allí y en cualquier campo de la categoría», explica el exalbinegro.

Sabe que la motivación de un derbi está asegurada por el ambiente y espera mejorar en los números ofensivos. «La dirección deportiva está intentando mejorar en esa parcela para la segunda vuelta por la importancia de las áreas».