Un cambio de banquillo para «estar cerca del línea» Alberto Monteagudo, ayer, protestando en la banda. / Antonio Gil / AGM Monteagudo explica que «he decidido moverme a la derecha para hablar las cosas» con el asistente FRANCISCO J. MOYA CARTAGENA Lunes, 16 octubre 2017, 07:57

Todos los ojos estaban puestos en el estreno del nuevo césped. Pero la sorpresa llegó al inicio del partido, cuando el equipo local lo cambió todo. ¿Superstición? ¿Huir de la rutina? En el sorteo de campos, la moneda cayó del lado del capitán albinegro, Sergio Jiménez, quien eligió atacar en el primer tiempo hacia la portería del fondo norte, la que siempre se atacó en el segundo. Y luego vimos a técnicos y suplentes del Cartagena situarse en el banquillo más próximo al fondo sur, el que históricamente ha sido usado como visitante en el estadio Cartagonova. Al final, por cierto, los banquillos no se han sustituido por otros más nuevos. Esa obra se deja para más adelante.

Alberto Monteagudo, técnico albinegro, explicó que «en toda mi carrera de entrenador siempre he estado en el lado de la derecha y ahora, aprovechando el cambio de césped y las obras que tenemos en el estadio, he decidido moverme a la derecha, ya que me gusta estar cerca del línea para hablar bien con él las cosas. Estás más cerca del asistente y a priori se puede dialogar con un línea durante el juego», confesó el técnico manchego.

Sobre el partido, comentó que «en la segunda parte hemos tenido reacción, juego, buen ataque y una marcha más de intensidad. Hemos visto un fútbol más rápido y el equipo y la afición creyeron en la remontada. Es una buena noticia». Destacó la actuación del defensa sevillano Moisés. «Ha estado sobresaliente y ha sido el mejor del partido. Tiene jerarquía y una de las mejores salidas de balón de Segunda B, tanto en largo como en corto. Y además, los goles. Hoy nos ha dado dos y estamos muy contentos con su rendimiento», detalló.

Monteagudo habló también del buen papel de jugadores como Óscar Ramírez, Aketxe, Hugo Rodríguez, Sergio Jiménez o Kuki Zalazar. «Kuki [Zalazar] se ha metido mucho por el centro porque no es un jugador de banda. Le gusta más jugar por detrás del punta. Pero ha estado bien y ha aportado. Ha dejado mucha banda libre a Óscar Ramírez, quien ya sabemos que tiene unos centros espectaculares y que hacen mucho daño», dijo.