Breis: «Nosotros solo nos defendemos. Son otros los que buscan la polémica» El director general del Cartagena acusa al Real Murcia y a Deseado Flores de «juego sucio» al hablar del caso de Renato MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Martes, 1 agosto 2017, 07:53

El asunto del fichaje de Renato por el Real Murcia ha vuelto a calentar una situación que en Cartagena consideran que es unidireccional desde la capital. El Director General de la entidad espera respuesta de sus abogados para ver si pueden emprender acciones legales, porque consideran la opción de que pueda haber duplicidad de contrato y explicaba que «estamos decepcionados con el jugador, por el que apostamos cuando nadie le conocía. Creemos que las formas usadas por Deseado Flores y el Real Murcia están siendo muy feas y las de Renato impropias de un chaval de su edad».

Se le preguntaba por la relación entre ambos clubes y Sánchez Breis consideró que el Efesé solo defiende los intereses del club. «Yo estoy cansado de la valoración que se hace, porque creo que el Cartagena no está haciendo ningún tipo de movimiento para atacar al Murcia, ni nada por el estilo. Los que nos sentimos continuamente atacados somos nosotros y vosotros ponéis la situación en paridad. Yo creo que no es así. Yo no tengo que sentarme con nadie. Las aficiones deben estar tranquilas. La del Murcia debe pensar que los dirigentes defenderán sus intereses y nosotros los nuestros. Sí, es verdad que nos están buscando continuamente y nosotros defendemos lo nuestro. El tema de Biel Ribas ya se habló en su momento y están en su derecho de ofrecerle el dinero que quieran y llevárselo. Nosotros no estamos dispuestos a poner esas cantidades, pero ya entrar en confrontación en temas de chavales de la cantera es entrar en un juego sucio que no entendemos. A mí lo que me gustaría es que no ponderéis de la misma manera, porque el Cartagena está recibiendo golpes y solo hace defenderse. La polémica la buscan otros».

Iba un paso más allá y señalaba al director deportivo del club grana como el generador de estos capítulos de desencuentro. «Deseado Flores le tiene muchas ganas a Paco Belmonte y Breis. Nosotros no pensamos en Deseado en nuestro día a día. Me da pena que una relación de amistad terminara así, pero lo único que hacemos es defender nuestros intereses. Es un tema de inquina ante nosotros y ante una entidad que el presidió. Está obsesionado y ya está. Si nos tiene ganas, qué siga. Debería preocuparse de su plantilla que la está haciendo magnífica, por cierto, e intentar luchar por el ascenso, como haremos nosotros. No quiero más preguntas de estas, porque me da mucha rabia que una relación de amistad de tres personas esté en portadas cuando no tiene ningún fundamento. Si alguien va contra los intereses del Cartagena, nos defenderemos sea Deseado Flores o quien sea», finiquitaba Manuel Sánchez Breis, aunque seguro que las polémicas siguen en torno a la relación entre los clubes, pero sobre todo de los dirigentes.