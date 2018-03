Breis: «La gente te ayuda cuando más lo necesitas, pero podéis seguir despellejando al míster»

El director general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, defendió ayer el trabajo de Alberto Monteagudo en el banquillo del Cartagena durante los más de dos años que lleva en el club y pidió más implicación y ayuda a los aficionados blanquinegros de cara al tramo final de la temporada. Con varios mensajes que dejó en su cuenta de Twitter, la mano derecha de Paco Belmonte, dueño del club, evidenció su malestar por la oleada de críticas que está recibiendo desde el empate del domingo en Las Palmas de Gran Canaria, casi siempre a través de las redes sociales, el técnico albaceteño.

«Siento ser tan claro. Muchos creéis que ayudáis con vuestras críticas, respetables todas. Tremendo error. No os dais cuenta del flaco favor que hacéis al equipo. No pido golpecitos en la espalda. Pido vuestro apoyo en el Cartagonova. Y si puede ser fuera de casa, también», escribió Sánchez Breis en un primer mensaje. Y luego vino un segundo. «Cuando se ganan cinco partidos y se es líder sobramos todos. No hacen falta los halagos. La gente te ayuda cuando más lo necesitas. Así lograremos el objetivo», señaló el murciano, en referencia a las semanas en las que el Cartagena sumaba de tres en tres y todo era calma en el entorno albinegro.

Por último, en un tercer mensaje, Sánchez Breis dejó patente su estado de ánimo. «Dicho esto, podéis seguir despellejando al míster. Sí, a nuestro entrenador. Que a veces se equivocará, pero nadie puede dudar de su implicación al 100 por 100 con vuestros/nuestros colores. En fin... podéis seguir», se quejó el director general de la entidad cartagenerista.