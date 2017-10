Berizzo solo reserva a Banega, Escudero y Kjaer

El técnico del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, tiene claro que su equipo no debe relajarse ni un ápice por más que su rival, el FC Cartagena, sea de Segunda B. El conjunto albinegro recibirá al sevillista con la ilusión de dar la campanada y dar una buena imagen ante su afición, algo que el preparador argentino tiene en cuenta. «Debemos equiparar esa motivación, tomarnos el partido con la máxima seriedad y salir a jugar con la necesidad que tenemos de ganar», aseveró Berizzo.

Además, el preparador argentino prácticamente desveló el once que pondrá hoy en liza en el Cartagonova, empezando por el portero David Soria, en el que tiene «plena confianza, al igual que con Sergio Rico». Berizzo señaló que «nuestro once no habitual, como lo llaman ustedes, contempla a Lenglet, a Carole, a Geis, a Krohn-Dehli, a Ben Yedder, a Sarabia, a Lasso, a Corchia... Montoya se ha lesionado. Ganso y Borja Lasso van a jugar en Cartagena, es su oportunidad. Todo el mundo la necesita, ahí la tenemos delante para aprovecharla. Deben encontrar en este partido una reivindicación que diga aquí estoy, estoy presente y quiero jugar todos los partidos. Yo me la tomaría así», dijo Berizzo.

Dudas con Banega

El argentino solo da descanso a tres titulares, Kjaer, Escudero y Banega. En el caso del medio argentino, que fue expulsado en la final de Copa del Rey de 2016, hay dudas sobre si está sancionado o, por el contrario, esa roja ya no tiene efecto al haber militado el año pasado en el Inter de Milán. Por si acaso, Banega no viene. Tampoco se desplazan los lesionados Pareja, Nzonzi y Carrizo. En el Sevilla creían que en el banquillo podían sentarse siete jugadores, como en Liga, y por eso Berizzo ha convocado a 18 hombres. El Sevilla llegará a San Javier en un vuelo privado sobre las 11.00 horas, se quedará en el NH Cartagena y a las 14.30 habrá comida de directivas en El Batel.