Fútbol | FC cartagena Belmonte, visto por sus antecesores Fran De Paula y Paco Belmonte escoltan a Mariano Sánchez en el estreno del segundo en el palco del estadio Cartagonova, hace ahora tres años ante el Betis B. / J. M. Rodríguez / AGM Manzano, De Paula, López y Marco coinciden en que el club está «en buenas manos» y que solo falta «subir a Segunda». Los expresidentes aplauden la labor y destacan la gestión «social y deportiva» del actual dueño del Cartagena, en el tercer aniversario de su llegada al club FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 27 abril 2018, 11:44

'Paco Belmonte se queda con el Cartagena'. Ese fue el titular de portada de 'La Verdad' el 27 de abril de 2015. Hoy se cumplen tres años exactos del histórico y decisivo cambio de manos de un club que en solo 36 meses ha pasado de agonizar al borde de la desaparición por sus deudas y vivir amenazado por un descenso a Tercera que estuvo a punto de concretarse a convertirse en una de las instituciones más serias del fútbol de bronce y estar a solo cinco partidos de regresar a Segunda A. Curiosamente, el Cartagena viene de ganar al Betis B (1-2) y recuperar el liderato. Y el estreno en el Cartagonova de Belmonte como dueño del club fue también ante el Betis B, el primer domingo de mayo de 2015. El Efesé perdió (0-2) y se quedó al borde del abismo.

El acuerdo entre Javier Martínez y Paco Belmonte fue anunciado a primera hora de la tarde de aquel 27 de abril, en un comunicado en el que se indicaba que Sporto Gol Man cedía «todas sus funciones y acciones a Paco Belmonte, con el firme propósito y esperanza de salvación de la categoría». Se trató de una especie de alquiler (de tres semanas) que desembocaría en compra segura al terminar la temporada, siempre y cuando el Efesé siguiera en Segunda B. Y se mantuvo. Y Belmonte se quedó.

Aprovechando este tercer aniversario del periodista murciano al frente de la entidad albinegra, 'La Verdad' ha querido hacer balance de su gestión, preguntando a sus antecesores en el cargo, desde el fundador del club (Florentino Manzano) hasta el presidente (Javier Marco) que le cedió el bastón de mando, hace ahora justamente tres años. Luis Oliver (2002-03) y Paco Gómez (2003-13) son los únicos que no han atendido la llamada de este periódico.

Florentino Manzano 1995-2002. «Me gusta mucho la gestión del 'tema Monteagudo'»

«Soy el socio número uno, saco mis seis carnés cada verano desde hace 23 años y veo todos los partidos del equipo por televisión. Aunque no vaya al Cartagonova, estoy en el día a día del equipo. Y ahora en el 'playoff' voy a ir seguro», empieza diciendo Florentino Manzano, fundador del club y presidente durante sus siete primeros años de vida.

Sobre la gestión de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, Manzano opina que «me parece que están haciendo una buena labor, a nivel institucional, social y deportivo. Están demostrando además que no se someten a la presión del entorno. La gestión del tema Monteagudo me agrada mucho. Me gusta. En el fútbol no se tiene paciencia nunca y ellos demuestran que saben lo que quieren hacer. Y no les pesa tomar una decisión, si la tienen clara. El tiempo les da la razón, porque Monteagudo está haciendo un buen trabajo y tú ves desde fuera que el equipo está trabajado y sabe lo que hace», señala el empresario cartagenero.

«Llevan tres años, conocen el club perfectamente y saben qué entrenador es el mejor para el equipo. En general, están haciendo un proyecto bonito, con un buen trabajo con la cantera y logrando el apoyo de patrocinadores e instituciones. En lo deportivo, el equipo me gusta bastante, sobre todo de medio campo hacia adelante. En defensa le veo lagunas. Este año llegamos mejor al final de la temporada, aunque esto del 'playoff' es un cara o cruz. Sabemos que siempre hay sorpresas, que no hay favoritos y que da lo mismo lo que hayas hecho en 38 jornadas. Son dos partidos a vida o muerte y solo cuenta eso. Pero yo veo que el equipo este año está mejor. El Cartagena es el mejor equipo de este grupo y creo que el primer puesto no se escapa. Falta poner la guinda», apunta Manzano, ya jubilado.

Fran de Paula 2013-14. «Por fin solo se habla de fútbol. Hay presente y futuro»

El director general de Pinatar Arena está en China, visitando equipos de la Liga china y sumando clientes a la ya extensa cartera de equipos que cada año visitan el complejo de fútbol que dirige Mariano Sánchez en San Pedro del Pinatar, a orillas del Mar Menor. Desde China disfrutó el sábado del triunfo del Efesé en Sevilla el que fuera presidente en la temporada 2013-14, en la transición de Paco Gómez a Sporto Gol Man.

«En tres años han logrado una salvación en un momento crítico y dos fases de ascenso. Llevamos dos años centrados solamente en el aspecto deportivo y por fin solo se habla de fútbol. Belmonte, lógicamente con su equipo de trabajo, es de lo mejor que le ha pasado nunca al FC Cartagena. Ahora, hay un presente y un futuro. Y de todos, club, instituciones y aficionados, depende que duren las ganas y sobren los motivos. La afición se siente bien representada y si hace tres años nos dicen que íbamos a estar así de tranquilos, se ascienda o no, jamás lo hubiéramos creído. Hay compromiso empresarial e institucional. Hay estabilidad social y deportiva. Y han saneado el club en tres años. En resumen, ojalá Paco [Belmonte] hubiera llegado cuando yo estaba de presidente, pero las cosas pasan por algo y al final apareció en el momento en el que era más necesario», explica Fran de Paula.

Paco López 2014. «Han sabido cancelar la deuda y generar ilusión»

El ilicitano Paco López fue la mano derecha de Paco Gómez entre 2008 y 2013 y luego volvió, con Javier Martínez, para ser presidente durante solo tres meses, entre marzo y junio de 2014. Desde julio de 2015 es el director administrativo del Cádiz, club al que llegó de la mano de Quique Pina. «Ojalá asciendan el Cartagena y el Elche este año. Ojalá en Cartagena se pueda vivir lo que vivimos nosotros hace nueve años en Alcoy. Se lo merece su afición y su ciudad, porque son ya muchas temporadas en Segunda B», dice López.

Sobre el proyecto de Belmonte y Breis, destaca que «han sabido cancelar la deuda, dar viabilidad económica al club, asumir todos los pagos del día a día y generar ilusión. Tienen respaldo de instituciones y empresas y han puesto al club en una buena situación. Ahora falta lo más importante, que es el ascenso. El Cartagena está obligado a jugar el 'playoff' y subir. Ese es siempre su objetivo. Y ya sabemos que en el fútbol manda lo deportivo . Aunque hagas muchas cosas bien en lo extradeportivo, si al final no salen los resultados no logras completar el éxito. Y a ellos lo que les falta es culminar su labor con un ascenso», resume Paco López.

Javier Marco 2014-15. «La gestión es impecable y el ascenso está muy cerca»

El abogado valenciano Javier Marco fue la cara visible del fallido proyecto de Sporto Gol Man. Ahora trabaja en un despacho de abogados de Madrid especializado en asuntos deportivos. Él participó en la reciente llegada de Íñigo Martínez al Athletic, depositando en la sede de la LFP la cláusula de rescisión del central vasco, que cambió San Sebastián por Bilbao.

«Soy del Cartagena. Es mi equipo. Miro las cosas con cierta perspectiva y siempre diré que tuve el honor de ser presidente del Efesé. Ahora, desde la distancia, me congratulo de las dos únicas cosas que hicimos bien en Sporto: empezar el concurso de acreedores, que fue la salvación económica del club, y dejarlo en manos de Paco Belmonte. Entre enero y abril [de 2015] se nos arrimaron 200 vendedores de humo y todo tipo de sinvergüenzas, para quedarse con el Cartagena. En Paco [Belmonte] vimos a una persona íntegra y formada, que sabía de fútbol, que estaba preparada y que venía a desarrollar un proyecto serio. Y el tiempo nos ha dado la razón», cuenta Marco.

«La gestión es impecable y el ascenso está muy cerca. El fichaje de Rubén Cruz ha sido un acierto. Las instituciones, que a nosotros no nos hacían ni caso, se han volcado con Paco [Belmonte]. Y él ha sabido sanear el club. El concurso lo iniciamos nosotros y su fase inicial fue dura, pero es cierto que el 50% del proceso se lo comió él y lo sacó adelante él. Ojalá hubiera llegado en enero en vez de en abril y nos hubierámos ahorrado mucho sufrimiento», admite.