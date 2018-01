Belmonte: «Vendrá un portero, un extremo y tal vez un lateral derecho»

El dueño del Cartagena, Paco Belmonte, avanzó ayer que aún podrían llegar otros tres fichajes antes de que se cierre el mercado de altas y bajas, el próximo 31 de enero. «Vendrá un portero, un extremo y tal vez un lateral derecho sub 23. Lo estamos valorando todo y ahora mismo lo que no tenemos es prisa. No vamos a firmar por fimar y que luego tengamos una lesión importante el 24 de enero. El equipo está compensado y para competir este domingo en Melilla hay mimbres de sobra. Ahora tenemos que esperar y ver qué nos ofrece el mercado», indicó.

La idea era aprovechar la ficha de Ceballos, 'cortado' en este mercado invernal y fichado finalmente por el Jumilla, para contratar un extremo senior. El problema es que hay overbooking en el ataque, con ocho futbolistas para cuatro puestos. Y esto puede suponer un cambio de planes sobre la marcha. «El rendimiento de los hombres de banda está siendo enorme, pero hay extremos en el mercado que, aunque parezca que ahora no lo necesitamos demasiado, nos pueden ayudar. También estamos mirando un posible lateral sub 23 y, por supuesto, el tema del portero», comentó el dueño de la entidad albinegra.

En este sentido, «no estamos preocupados porque ya vimos el nivel que tiene Marcos. Es verdad que la lesión de Pau Torres nos obliga a protegernos, pero ahora mismo es difícil encontrar un portero que ofrezca el rendimiento que dio el domingo pasado Marcos», dijo Belmonte, quien terminó admitiendo que «ahora mismo tenemos algunas dudas y según lo que nos ofrezca el mercado gastaremos la ficha senior en una posición o en otra».

Poley, al Alcoyano

Por su parte, el medio Gonzalo Poley, de 26 años, fue presentado ayer como nuevo jugador del Alcoyano, equipo que ocupa la décima plaza en el grupo III de Segunda B. El único descarte del Efesé que todavía no había encontrado destino se comprometió con el club alicantino hasta final de temporada. Calificó de «orgullo» defender la camiseta blanquiazul y añadió en el acto de presentación que «aportaré mi granito de arena para que la afición se ilusione con este equipo y quedemos lo más arriba posible».