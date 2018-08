Fútbol | FC Cartagena Belmonte trae a Gracia, mantiene a Queijeiro y quiere un último fichaje Julio Gracia, con el primer equipo y rodeado de jugadores del Olympique de Marsella, en un amistoso jugado el mes pasado en Faro (Portugal). / Alberto Díaz / ABC El Cartagena rastrea el mercado en busca de un interior o un jugador de banda; si lo encuentra, dará la baja a Dani Abalo FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 28 agosto 2018, 02:37

El FC Cartagena confirmó ayer, a primera hora de la tarde, la llegada de Julio Gracia, un medio organizador de 20 años que viene cedido por el Betis. La incorporación, de bastante nivel y cocinada a fuego lento durante todo el verano, se anunció dos días después del batacazo en el debut liguero ante el filial del Granada (2-3), que ha generado ciertas dudas entre la afición cartagenerista. Después de un verano muy triste por lo sucedido en el último 'playoff' de ascenso, la ilusión de todos era que una victoria en la primera jornada hiciera de bálsamo y animara, por fin, al personal. Pero no fue así.

Al contrario, ahora el partido contra el Don Benito del domingo vuelve a quedar en segundo plano y todos miran a esta semana de cierre del mercado de fichajes, con la esperanza de que un último movimiento sirva de estímulo y refuerzo positivo. Debe serlo, por sí sola, la incorporación de Julio Gracia, un medio muy técnico y con mucha clase.

Ya ha debutado en el primer equipo del Betis con Quique Setién, un entrenador que cree firmemente en él. De hecho, ha completado toda la pretemporada con la primera plantilla verdiblanca. Aseguran en el entorno verdiblanco que Julio Gracia es uno de los chicos jóvenes de la cantera del Betis en los que Setién tiene depositada una mayor confianza. Y que en el club bético estarán muy atentos a su rendimiento en el Cartagena, pensando en un posible salto al primer equipo en una o dos campañas.

Personalidad y criterio

Diestro y de pequeña estatura, el nuevo jugador del Efesé tiene mando y personalidad en el campo. Talentoso e internacional sub 19, se trata de un centrocampista atrevido y con mucho criterio con la pelota. Esta pretemporada ha contado con muchos minutos con Setién. Es polivalente. Su posición es la de '8'. Es un organizador de juego, pero también puede actuar de mediapunta e incluso de interior en un 4-3-3 o en un 4-1-4-1. Viene en un perfecto estado físico y podría jugar los 90 minutos el domingo en Don Benito, si Gustavo Munúa lo considera necesario. Su agente es René Ramos, hermano de Sergio Ramos, después de romper su vinculación con la conocida agencia Bahía Internacional.

Tal y como adelantó el pasado sábado 'La Verdad', el Efesé fue el primer equipo que pidió su cesión, pocos días después de la eliminación ante el Extremadura. Y esto, unido a que el chico tiene familia en Cartagena, ha terminado siendo clave para que siga los pasos de su compañero Aitor Ruibal (ahora cedido al Rayo Majadahonda) y se incorpore esta temporada, también a préstamo, al club presidido por Paco Belmonte. Viene para pelear por un puesto en un centro del campo que está bajo mínimos tras la lesión de Queijeiro, quien en principio es el jugador de la plantilla con unas características más parecidas a las de Julio Gracia, natural de la localidad sevillana de El Saucejo.

La lesión del gallego, obviamente, hará que Munúa tire a las primeras de cambio del chico recién llegado del Betis. Su proceso de adaptación tiene que ser muy rápido. Julio Gracia debutó en Segunda B con 17 años y en tres temporadas en el filial del Betis ha acumulado un total de 72 partidos. Ha marcado 3 goles y fue uno de los más destacados el pasado curso en un filial verdiblanco que terminó bajando a Tercera División. Es decir, conoce perfectamente la categoría y este grupo IV. Además, en febrero del año pasado fue convocado por la selección española sub 19.

Falta otro

A Julio Gracia lo querían muchos clubes de Segunda B e incluso se especuló con la posibilidad de que recalara en el recién ascendido Extremadura, pero finalmente la operación con el club del Francisco de la Hera no se ha concretado. Y ha venido aquí. Parecía que con Julio Gracia se iba a cerrar la plantilla del Efesé y que Dani Abalo iba a quedarse, al menos hasta el mes de enero. Pero la lesión de Queijeiro el pasado sábado, en la primera parte del duelo ante el Granada B, cambia las cosas.

El medio gallego será operado esta semana de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho y estará de baja entre dos y tres meses. Los médicos creen que no podrá jugar hasta mediados de noviembre, pero mantendrá su licencia activa. Belmonte y Breis no van a darle la baja a Queijeiro para usar su ficha. Eso sí sucederá con Dani Abalo, quien será el sacrificado si el Cartagena encuentra a un interior o incluso a un extremo para completar su plantilla. Le quedan cuatro días para ficharlo. Si aparece un interior sub 23 muy bueno, se plantearían esa solución.