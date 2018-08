Fútbol | FC Cartagena Belmonte ya no quiere préstamos Owusu pelea con un rival en el partido disputado el curso pasado con el Badajoz. / Antonio Gil / AGM El Efesé pasa de tener seis jugadores cedidos a solo uno, el meta Joao Costa; Paim, Carrillo, Queijeiro y Moreno han llegado en propiedad FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 17 agosto 2018, 02:22

Se acabaron los préstamos. El Cartagena ha mostrado este verano un cambio radical en el criterio a la hora de incorporar jóvenes futbolistas a su plantilla. Y en él se aprecia un giro importantísimo en la gestión de las llegadas de futbolistas de futuro. Así, mientras en las dos últimas temporadas optó fundamentalmente por las cesiones para ocupar las plazas de jugadores sub 23, en esta ocasión se ha decantado por ficharlos en propiedad. De este modo, el club ha pasado de terminar el pasado curso con seis cedidos en su plantilla, a empezar este nuevo campeonato con solo uno. Será el meta luso Joao Costa, cedido por el Oporto para esta campaña.

El pasado ejercicio se juntaron en el vestuario tres chicos cedidos por el Leganés de Felipe Moreno, cuya relación profesional y personal con Paco Belmonte, dueño del Efesé, es más que evidente. Fueron Josua Mejías, Moussa Camara y Owusu Kwabena, este último a partir de enero tras una primera cesión fallida al Oviedo. Solo el primero triunfó en el conjunto dirigido por Alberto Monteagudo. Además, el Málaga prestó a Kuki Zalazar; el Lorca, a Morros; y el Valencia, solo durante la primera vuelta, a Farisato. Para el 'playoff' llegó Aitor Ruibal, cedido por el Betis. De los siete, solo Josua Mejías destacó. Moussa acabó con seis goles y brilló en el primer tramo de la Liga, pero tras el parón navideño desapareció del equipo. En el futuro, lamentablemente, se le recordará por las dos clamorosas ocasiones que falló en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Fracasaron Owusu y Kuki Zalazar, mientras que Ruibal no cumplió con las expectativas generadas cuando llegó para ocupar la ficha del lesionado Cristo Martín. Farisato y Morros apenas tuvieron minutos.

La temporada anterior, la 2016-17, Alberto Monteagudo tuvo a sus órdenes a cinco jugadores a préstamo. El Cádiz cedió a Alberto Quintana, quien se marchó en diciembre al Rayo Majadahonda en busca de las oportunidades que aquí no tenía. Guirao, cedido por el Almería, se pasó todo el año en blanco por culpa de una grave lesión de rodilla. Y en Navidad llegaron Isi Ros (UCAM), Artiles (Las Palmas) y Juan Antonio Ros (Celta), pero los tres se la pegaron. Isi Ros y Artiles no llegaron ni al aprobado, mientras que Ros ni siquiera tuvo la posibilidad de demostrar si valía o no.

Jóvenes atados

El escaso rendimiento, salvo alguna excepción, que las cesiones le han dado al Efesé en las dos últimas campañas ha sido determinante para que este verano solo haya venido un jugador a préstamo. Se trata del guardameta portugués Joao Costa, de 22 años, que ha sido prestado por el Oporto tras una campaña, también cedido, en el Gil Vicente de su país. El resto de jugadores sub 23, sin embargo, han llegado libres y han sido firmados por el Cartagena. Es el caso del brasileño Igor Paim, de 20 años, que procede del Rampla Juniors y se ha comprometido por dos temporadas con el Efesé. Y el del murciano Carrillo, de 19 años, desvinculado del Albacete y con pasos anteriores por las canteras de Real Madrid y Málaga. Belmonte le ha hecho un contrato por un año, con opción a otros dos en función de objetivos.

Por su parte, el extremo Juan Moreno, de 21 años, tras cerrar una etapa de once años en el Atlético de Madrid, ha firmado un contrato de un año con el Cartagena. Y el gallego Álvaro Queijeiro, de 25 años y por tanto con ficha senior, es otro futbolista que tiene un buen futuro por delante. Último capitán del Fabril, ha puesto fin a quince años de trayectoria en el Deportivo de la Coruña y, tras la llamada de Munúa, ahora arranca un nuevo periplo de su vida deportiva en el Cartagena, club que de momento lo ha fichado para un solo curso. Ellos cuatro son el mejor ejemplo de que donde antes había cesiones, ahora hay fichajes.

Chavero ya luce la camiseta del Ibiza El catalán Alejandro Chavero, de 34 años, fue presentado ayer como nuevo jugador del UD Ibiza, que ha pagado 50.000 euros de traspaso por él. Chavero ha firmado un contrato por tres temporadas y en Can Misses coincidirá con el atacante canario Germán, quien tras dejar el Efesé fracasó en Logroñés y Mérida.

Chavero, con su nueva camiseta.