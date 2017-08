Belmonte espera este fin de semanas varias respuestas Sábado, 5 agosto 2017, 08:30

El Cartagena está esperando el sí de dos jugadores atacantes. No hay cambio, esperan la decisión de los futbolistas, porque con el Albacete y el Málaga está todo hablado. Kuki Zalazar, hijo del exjugador del Albacete de los años 90) llegó al Málaga tras su paso por el club manchego y se le queda pequeña la categoría de Tercera División. Parece que entre las ofertas que tiene también estaría la opción de regresar a Albacete, aunque son Elche y Cartagena los más probables destinos. Precisamente del Albacete vendría Aketxe, que no fue titular en el último amistoso. El club no deja otras operaciones que tiene en marcha, aunque espera respuestas y documentación para la firma.