Ayala: «Estábamos dolidos; ganar en Jumilla nos ha quitado la presión»

«Antes de ganar en Jumilla, las semanas no fueron tensas, pero el vestuario estaba dolido. Cuando no logras la victoria, a lo mejor no te apetece hablar con tu mujer o no duermes bien, porque las derrotas duelen. Ahora nos hemos quitado esa presión; era un partido a vida o muerte y lo sacamos adelante». Así de tajante y sincero se explicó ayer Sergio Ayala en la sala de prensa del estadio Cartagonova, para repasar la actualidad del club.

El central albinegro habló sobre el triunfo logrado el pasado domingo en el Uva Monastrell de Jumilla, el primero de la Liga. «Parece que no, pero esa presión estaba y la victoria nos da fuerzas. Los partidos lo marcan los detalles y anteriormente, como el del UCAM Murcia, se nos escaparon por eso. Sabíamos que la victoria iba a llegar sí o sí, tarde o temprano. Los detalles nos penalizan mucho, porque el rival los aprovecha y hace gol, como el Jumilla con el empate. Hay muchas cosas por mejorar, tanto en ataque como en defensa», comentó.

No obstante, el equipo entrenado por Gustavo Adolfo Munúa no puede descuidarse: sigue cerca del descenso, con solo 5 puntos, y este domingo, a las 17 horas, viene el Almería B. «Tenemos ganas de conseguir otra victoria en casa y encadenar, porque nos reforzará como equipo. Hay que salir a ganar todos los partidos, porque somos el Cartagena», dijo.

El Efesé ha concedido goles por su fragilidad defensiva, aunque el central catalán le quitó hierro al asunto. «Tenemos que mejorar, pero no estamos haciendo las cosas tan mal. Somos los mismos que mantuvimos la portería a cero dos partidos contra el Don Benito, y contra el Recreativo con uno menos», aseguró el respecto. También le quitó importancia a cuando no fue convocado contra el Granada B, a pesar de haber sido titular durante toda la pretemporada. «Me pilló por sorpresa, no me lo esperaba, pero es que hay un auténtico equipazo».