Asalto final por Santamaría y Owusu

Owusu y Santamaría serán (o no serán) este semana nuevos jugadores del Cartagena. Para bien o para mal, en el club albinegro dan por hecho que antes del partido del domingo ante El Ejido (Santo Domingo, 19.30 horas) ambos casos estarán cerrados. Y lógicamente todo el trabajo de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis durante estos días va a ir encaminado a que las dos operaciones -en las que el club lleva trabajando durante más de un mes- terminen del mejor modo posible para los intereses de la entidad albinegra.

Lo que más cerca está es la llegada del delantero ghanés Owusu Kwabena, de 20 años. Esta pasada campaña destacó en el Toledo, anotando 10 goles en 38 partidos (22 de titular), y parece que acabará recalando en el Cartagena. El Leganés todavía no ha anunciado su fichaje, aunque el futbolista lleva algunos días entrenándose a las órdenes de Asier Garitano con la primera plantilla de la entidad pepinera. Se marchó la segunda semana de agosto del Toledo, quien no pudo hacer frente al coste de su fichaje y el conjunto de Butarque tuvo que llegar a un acuerdo con el Sporting de Accra, de Ghana, club propietario de sus derechos y que lo cedió el pasado verano al Toledo en una complicada operación.

Owusu aún no está para jugar en Primera y el filial del Leganés milita en Tercera, categoría en la que elatacante ghanés no piensa jugar. Así, el Cartagena es uno de los muchos clubes que ha pedido ya cesión y se da por hecho que Felipe Moreno, dueño del Leganés, apostará por el Cartagena. No obstante, hay más clubes interesados en él. Uno de ellos es el Celta, que está pujando muy fuerte y quiere que Owusu potencie su equipo filial, de Segunda B.

El estreno de Aketxe es un bálsamo tras lo sucedido el año pasado, pero aún así vendrá otro delantero. Moussa y Abou no jugaron con el filial, pero sí tendrán minutos con el equipo de Lillo ante el Lorca B

Operación Beauvue

Se da la circunstancia de que el Leganés está interesado en reforzar su ataque con otro jugador y su objetivo prioritario es el francés del Celta Claudio Beauvue. El conjunto pepinero quiere hacerse con los servicios del delantero en calidad de cedido, ya que no cuenta para Unzué en el Celta. Y Owusu podría entrar en la operación por Beauvue, lo que dejaría al Cartagena fuera de la pelea. La idea de Belmonte es convencer cuanto antes al Leganés y al representante de Owusu, quien intenta por todos los medios que el delantero africano sea cedido a un club de Segunda A.

Otro que quiere apurar sus opciones de jugar esta campaña en Segunda es el ariete bilbaíno Gorka Santamaría, de 22 años. Es la división en la que ha militado este último curso (16 partidos y 2 goles en el Cádiz) y ahí quiere continuar. Cartagena, Recreativo y UCAM llevan semanas intentando cerrar su cesión (pertenece al Athletic) y en los últimos días está pujando muy fuerte el Hércules.

Tal y como avanzó ayer el diario 'AS', la carrera por ser el delantero del Hércules está en marcha y parece que Óscar Díaz, de 33 años y ex del Mallorca, mantiene una cierta ventaja sobre Gorka Santamaría. El madrileño ha pedido dos años de contrato para aceptar la oferta blanquiazul y Juan Carlos Ramírez parece dispuesto a aceptar. Óscar Díaz aún está pendiente de Segunda. Según su entorno, maneja ofertas del Reus y el Lugo. No obstante, aunque el madrileño parece más cerca, el director deportivo del conjunto alicantino, Javier Portillo, no renuncia al punta del Athletic. El UCAM y el Cartagena son sus principales rivales, ya que a día de hoy no existen propuestas formales de clubes de Segunda A por Santamaría.

Moussa, en blanco

Mientras tanto, el ariete que ahora mismo pelea con Aketxe es el guineano Moussa Camara, de 22 años. Este primer fin de semana se lo ha pasado en blanco. El pasado sábado estuvo en el banquillo y se pasó toda la segunda parte calentando, pero al final no tuvo ni un solo minuto ante el Recreativo. Tampoco estuvo en la convocatoria de Lillo con el filial, que se impuso a La Unión (0-1) en la primera jornada de Liga en el grupo XIII de Tercera División. Al no haber participado en ningún entrenamiento con el 'B', Lillo optó por Mario y prescindió de Moussa.

Tampoco estuvo en la lista del filial el lateral izquierdo Abou Kamate, de 19 años. En su caso, fue por asuntos burocráticos. Esta semana, tanto el costamarfileño Abou como Moussa alternarán los entrenamientos del primer equipo con los del filial y el domingo estarán en el partido ante el Lorca B, en el campo de Ciudad Jardín, siempre y cuando Monteagudo no los incluya en la lista para ir a El Ejido. En el club están encantados con el gran inicio de Aketxe y, tras lo sucedido el año pasado con los delanteros, la racha del ariete vasco durante este verano es un bálsamo. Aún así, vendrá un delantero más.