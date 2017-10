Artiles, ex del Cartagena: «Por fin vuelvo a estar bien físicamente»

El exterior canario, José Artiles, de 24 años, vuelve este domingo al Cartagonova. Lo hace con la camiseta del filial de la UD Las Palmas, donde ha regresado tras sus cesiones en Santander y Cartagena. La primera le fue bastante mejor que la segunda. En el Efesé nunca vimos a ese jugador talentoso y veloz que llegó a debutar con 18 años con el primer equipo de Las Palmas y que apuntaba grandes cosas. En su último año de contrato con la entidad amarilla, Artiles intenta recuperar su nivel y no caer en el olvido. Le está costando más de la cuenta debido a una lesión en el hombro que le hizo perderse el primer de competición. Ya está recuperado, ha sido titular en las cinco últimas jornadas y la reciente salida a Almendralejo, donde el filial amarillo sacó un punto, él fue el más destacado de su equipo.

«No he tenido continuidad en los últimos años, pero no me voy a rendir. Seguiré en la pelea y lucharé por volver a mi mejor momento de forma. Vengo de años fastidiados, pero estoy volviendo a encontrar ese nivel que necesito para mi juego. Por fin vuelvo a estar bien físicamente», ha confesado Artiles en una entrevista concedida al portal 'Tinta Amarilla'. El jugador nacido en Sardina del Sur (Las Palmas) vino cedido al Catagena el pasado mes de enero, pero su paso por aquí fue muy decepcionante. 15 partidos (9 de titular) y ningún gol fue su bagaje.

«El punto que logramos en la última salida al campo del Extremadura se ha convertido en una motivación extra para todo el equipo. Hay plantilla suficiente para lograr el objetivo de la permanencia y tenemos que madurar como equipo para sumar más puntos y salir de la zona de abajo», ha comentado Artiles en la citada entrevista. Las Palmas Atlético, rival del Efesé este domingo en el Cartagonova (11.00 horas) es el colista del grupo. Suma 5 puntos y solo ha ganado un partido.