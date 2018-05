Alberto Monteagudo, entrenador del Efesé, está «bastante preocupado» por lo que suceda esta tarde en La Condomina en el duelo que disputan UCAM y Marbella. Sabe que la racha de los universitarios es muy mala y que un equipo que no se juega nada en la penúltima jornada suele terminar perdiendo su partido. «Yo espero que no estén relajados y que hagan un buen partido. Con Munitis aún no han ganado y entiendo que el entrenador estará deseando que llegue esa primera victoria», comentó el preparador albaceteño.

Y tiró de memoria. «Hace dos años nosotros le hicimos un favor al UCAM. No nos jugábamos nada contra el Real Murcia, ganamos el partido y ellos pudieran coger el primer puesto. Y acabaron subiendo», recordó Monteagudo, quien lógicamente desea un triunfo de los murcianos. Porque una victoria del Marbella metería mucha presión a sus jugadores de cara al encuentro del domingo en el Municipal de La Línea de la Concepción.

«No estaría nada mal que el UCAM nos hiciera un favor. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y sacar los tres puntos. Pero también me gustaría que el UCAM hiciera un buen partido contra el Marbella», insistió el entrenador del Cartagena.