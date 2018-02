2 años con Alberto Monteagudo Alberto Monteagudo / A. Gil/ AGM El manchego, que parecía llegar como un parche para 15 partidos, va camino de batir un récord de permanencia en el banquillo del Cartagena. Gana la mitad de los partidos y le ha dado al equipo un sello y una identidad propia. En la última jornada será centenario FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 6 febrero 2018, 03:18

Mañana se cumplen dos años del debut de Alberto Monteagudo en el banquillo del Cartagena. Fue en el estadio Juegos del Mediterráneo, en un soso partido ante el filial del Almería que acabó 0-0. Desde su llegada, el manchego ha dirigido un total de 86 encuentros, sumando los de Liga regular (76), Copa del Rey (6) y promoción de ascenso a Segunda (4). Sus números son muy buenos. Con él en el banquillo, el Efesé ha ganado 42 veces (casi un 50% de éxitos), ha empatado en 27 ocasiones y ha encajado 17 derrotas, al nivel de los de Tevenet, Jémez y Juan Ignacio.

A falta de 14 jornadas -Monteagudo se convertirá en centenario en el choque de la última jornada de Liga regular ante el Écija en el Cartagonova- más un probable 'playoff' de ascenso, este curso está siendo el más prolífico en cuanto a triunfos. 16 ha conseguido ya el Cartagena, que la pasada campaña cerró el ejercicio con un total de 20 victorias. Salvo hecatombe inesperada, esta temporada se rebasará esa cifra.

El técnico manchego llegó al club el 3 de febrero de 2016 y se estrenó en Almería cuatro días más tarde. No fue un buen partido, ya que se sacó un empate gracias a que el meta Limones salvó a su equipo en un par de ocasiones. Los albinegros estaban entonces metidos en una profunda crisis de juego y resultados. De hecho, cuando Víctor dejó su puesto a Monteagudo el equipo estaba a tres puntos del descenso.

Cogió el equipo a tres puntos del descenso y lo metió en Copa del Rey. El pasado curso casi asciende

Su tercer Cartagena es el más aguerrido, eficaz y competitivo, aunque sin Rivero es menos vistoso

Tiene contrato hasta 2019 pero Belmonte ya ha dicho que lo quiere en el Efesé «para muchos años»

13 jornadas sin perder

El albaceteño fue dando con la tecla y en muy poco tiempo recuperó a varios futbolistas muy importantes, tales como Jesús Álvaro, Cristo, Sergio Jiménez, Sergio García y Juanlu Hens. El Efesé encadenó una sensacional racha de 13 partidos sin perder, remontó en la clasificación y logró meterse en la siguiente edición de la Copa del Rey. La pasada campaña empezó de la mejor manera, con una histórica primera vuelta en la que el Cartagena sumó 40 puntos y presentó su candidatura al ascenso. Pero se hundió en el tramo final del campeonato, entró con mucho sufrimiento en la fase de ascenso (como cuarto tras ir todo el año primero o segundo) y cayó eliminado en la segunda ronda del 'playoff' ante un Barça B que acabó ascendiendo.

Esta temporada, tras unos primeros meses ciertamente irregulares, el equipo se ha estabilizado y suma siete jornadas consecutivas al frente de la tabla. Este tercer Cartagena de Monteagudo es algo menos vistoso que los anteriores pero más aguerrido, competitivo y eficaz. Más allá de los números, que son positivos, lo mejor es que el equipo tiene un sello y una identidad propia. Su estilo asociativo, de constantes combinaciones en el medio y con un marcado acento ofensivo, es aplaudido por los rivales en una categoría de mucho trabajo y poco fútbol.

Dos renovaciones

A la espera de que se le pueda poner la guinda a este trabajo con el ascenso de categoría, Monteagudo está cumpliendo y superando las expectativas generadas hace ahora dos años. Cuando llegó era un perfecto desconocido para la mayoría de la afición cartagenerista y venía de dos experiencias fallidas en La Roda y Cádiz, donde ciertamente tampoco tuvieron paciencia con él. De hecho, el manchego no era el principal candidato para relevar a Víctor. El elegido era Eloy Jiménez, ex del UCAM, pero no hubo acuerdo económico y Monteagudo fue el recurso utilizado por Paco Belmonte para intentar taponar la crisis albinegra.

Casi todos pensaron que se trataba de un parche de 15 partidos para acabar la temporada, ya sin el aliciente de pelear por el ascenso, y que en junio llegaría otro entrenador y se pondría en marcha un nuevo proyecto con un nuevo técnico. Nada más lejos de la realidad. Antes de terminar esa campaña, a finales de abril, Monteagudo fue renovado hasta junio de 2017. Y unos meses después, en diciembre del mismo 2016, el manchego firmó una segunda renovación con el club, en esta ocasión hasta junio de 2019. Hay entrenador para rato, desde luego.

«Hablamos el mismo idioma y seguimos por el mismo camino. Mi idea y mi sensación es que Alberto Monteagudo va a ser entrenador del Cartagena durante muchos años y que vamos a crecer juntos durante mucho tiempo. Estamos muy contentos con él», avanzó Paco Belmonte, dueño del club, en una reciente entrevista concedida a 'La Verdad'.

El tercero con más partidos

Por tanto, el técnico nacido hace 43 años en Valdeganga (Albacete), que parecía venir como solución de emergencia para cuatro meses, va camino de batir un récord de permanencia en el banquillo del Cartagena. Ahora mismo, es el tercer entrenador con más partidos dirigidos en la historia del actual club, el fundado en 1995. Solo le superan Juan Ignacio y Txutxi Aranguren. Nunca fue Cartagena una plaza en la que se tuvo paciencia con los entrenadores (al revés), lo que hace aún más único y especial el caso de Monteagudo.

Si se mira a otros lugares y se compara, aparecen datos muy reveladores. En el tiempo que Monteagudo lleva dirigiendo al Cartagena (24 meses) por el banquillo del UCAM han pasado cuatro entrenadores, Salmerón, Francisco, Planagumà y Campos. Por el del Murcia han desfilado un total de siete técnicos: Aira, Acciari, Paco García, Mir, Sanlúcar, Basadre y el actual Salmerón. Por el Melilla, uno de los pocos clubes de Segunda B que apuestan por proyectos a largo plazo y suelen confiar en sus técnicos, han pasado también cuatro entrenadores: Granero, Uribe, Moya y el actual Manolo Herrero.

En cuanto a lo sucedido en los otros dos rivales con los que el Cartagena está peleando ahora en los puestos de cabeza, Marbella y Extremadura, más de lo mismo. El conjunto malagueño ha tenido también la friolera de seis entrenadores en los dos últimos años. Han sido Loren, Larrazábal, Nafti, Miguel Álvarez, Fael y el actual Estévez. En el Extremadura, otros seis. Han pasado Marrero (ascendió pero no le renovaron), Merino, Velasco, Sabas, Izquierdo y Manolo Ruiz, quien por cierto está en el alambre y podría ser destituido si los de Almendralejo no logran la victoria ante el Écija este sábado en el Francisco de la Hera. Hay fuentes que advierten que incluso podría ser destituido antes y que Eloy Jiménez se haría cargo del equipo extremeño esta semana.

Una rareza en Cartagena

En los dos años previos a la etapa de Monteagudo en el Cartagena, entre febrero de 2014 y febrero de 2016, hasta cuatro técnicos se sentaron en el banquillo del Cartagonova. Fueron Luis Tevenet, Simón Ruiz (ayudante del uruguayo Julio Ribas, quien no tenía licencia federativa para entrenar en España), Manolo Palomeque y Víctor. Si echamos la vista hacia atrás otros dos años más, aún peor, ya que la media con Paco Gómez era de un entrenador cada tres meses. Entre febrero de 2012 y febrero de 2014 se sentaron en el banquillo del Efesé Carlos Ríos (en una infame temporada en la que antes habían dirigido al Cartagena Paco López y Javi López), Pato, Pacheta, José Miguel Campos y Luis Tevenet.