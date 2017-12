Fútbol | FC Cartagena Álvaro González, Ceballos y Poley, fuera Álvaro González disputa un balón con un rival en el partido de la primera jornada ante el Recreativo de Huelva. / Antonio Gil / AGM El extremo onubense, lesionado desde el partido ante el Betis, es 'cortado' por Belmonte, al igual que el capitán y el medio que vino del Lorca FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 19 diciembre 2017, 08:52

Fue el primero en llegar y también ha sido el primero en irse. El extremo onubense Álvaro González, de 26 años, supo ayer que el Cartagena no cuenta con él de cara a la segunda vuelta de la Liga y el dueño del club, Paco Belmonte, le pidió que busque un nuevo equipo durante estas dos semanas de parón navideño. Encuentre o no destino en los próximos días, Álvaro González ya no regresará a Cartagena después de las vacaciones navideñas. De hecho, el propio futbolista se despidió ayer a mediodía de la afición albinegra dejando un mensaje en la red social Twitter. «Gracias FC Cartagena. Hasta siempre», escribió el onubense. Y así llegó la primera salida y saltó la primera gran sorpresa en este mercado invernal. Luego se supo que Ceballos y Poley también saldrán del Efesé en los próximos días. Estos dos sí estaban en todas las quinielas, pero Álvaro González nunca entró en ninguna como posible baja en la plantilla albinegra de cara al segundo tramo de la Liga.

No han trascendido las causas de la decisión de echar a Álvaro González, aunque parece que son más extradeportivas que futbolísticas. El caso es que le dijeron ayer que lo mejor para las dos partes es que salga del Cartagena en estos momentos y que fuentes de la propia entidad cartagenerista confirmaron que fue en la mañana de ayer cuando se le anunció su despido al jugador. Como todos sus compañeros, pasó por el despacho de Belmonte a cobrar la nómina de diciembre y en su encuentro con el propietario del club fue cuando se enteró de que no cuentan con él.

Hablamos de un futbolista que fue la gran sensación del equipo entrenado por Alberto Monteagudo en el primer mes de competición, tanto en el Carabela de Plata con el Albacete como en los primeros partidos de Liga ante Recreativo y Poli Ejido, así como en el duelo de Copa contra el Mirandés, en el que protagonizó una decisiva y prodigiosa galopada de 30 metros con asistencia final para que Cristo marcara a placer el primer gol de la noche. Pero es verdad que desde finales de septiembre fue desapareciendo, por las lesiones y por una absurda expulsión en el tiempo añadido en el encuentro frente al Córdoba B. Además, le llegó en el peor momento, justo cuando eclosionaba Kuki Zalazar y, de este modo, el hispano-uruguayo le quitaba el puesto en el 'once'.

Ceballos y Poley son los mayores de 23 años que menos han jugado y sus fichas serán ocupadas por un medio y un punta

Tres bajas más

Álvaro González se marcha con un bagaje de 506 minutos en Liga, repartidos en doce encuentros. Solo ha sido titular en seis de ellos. En Copa del Rey ha acumulado otros 325 minutos, siendo titular en todos los partidos salvo en el del Sánchez Pizjuán. Esa visita al campo del Sevilla se la perdió porque ya estaba lesionado. Unos días antes sufrió una importante lesión en el tobillo en el partido ante el Betis Deportivo. Lleva un mes lesionado y no podrá jugar hasta mediados del mes de enero.

El extremo formado en la cantera del Recreativo, quien llegó por expresa petición del técnico Alberto Monteagudo y fue el primer fichaje que hizo el Cartagena el pasado verano, procedía del Villanovense, donde nunca fue titular indiscutible con Manolo Sanlúcar. Antes había militado en Logroñés, Betis B, Alcoyano y San Roque de Lepe.

Álvaro González fue el primero. Él mismo anunció su marcha. Y ya por la noche se supo que el capitán Juan Carlos Ceballos, el medio Poley y el delantero Farisato también serán baja en este mercado invernal. Vendrán un medio y un punta. Quitando al rehabilitado Alberto Aguilar, al meta suplente Marcos y a los cedidos Morros (Lorca) y Farisato (Valencia), ambos sub 23, los jugadores que menos minutos han tenido en Liga en esta primera vuelta han sido el capitán Ceballos (tres) y el medio Poley (nueve). Sus salidas estaban cantadas y ayer se confirmaron. No obstante, tanto Ceballos como Poley seguirán entrenando con el equipo hasta que encuentren nuevo destino. Farisato, por su parte, pidió ayer la baja. Y se la darán.