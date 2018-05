Alberto Monteagudo: «No hay que tener miedo por cosas del pasado» Sánchez Breis, Juanlu , Monteagudo y Paco Belmonte, ayer. / Pablo Sánchez / AGM Técnico del FC Cartagena, quiere que se afronte con optimismo el encuentro de mañana ante el Écija y que en la fase de ascenso se olviden las veces que no se ha logrado el reto en temporadas anteriores MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 12 mayo 2018, 02:28

Alberto Monteagudo tiene la posibilidad el domingo de seguir mejorando sus registros en el Cartagena y dejar al equipo clasificado como campeón del Grupo IV. Tras cien partidos, el técnico está en un momento dulce y agradecido por la experiencia.

Ayer recibieron él y Juanlu Bernal, su segundo, un reconocimiento por la cifra alcanzada. «Gracias a Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis por el gesto. Les prometemos que intentaremos cumplir otros cien más, porque supondrá estar en el fútbol profesional y mirando hacia arriba», indicó un técnico, que se mostró muy contento por la incorporación de Aitor Ruibal a la plantilla.

El manchego está donde quiere estar. «Me siento en un sitio en el que los mandan creen en el trabajo, en la mejora constante, en el sentarse a ver en qué se puede mejorar cada día y me siento un privilegiado. Llevamos cien partidos y una mayoría en 'playoff'. Me siento querido y apoyado».

A pesar de las voces críticas, se siente valorado por la afición del Cartagena. «Me siento valorado y querido. Las redes sociales no existían cuando yo jugaba, hay voces críticas pero hay mucha gente que está contenta con el cuerpo técnico, con estar dos años seguidos en el 'playoff' de ascenso. Hay gente a la que gusta el estilo, aunque habrá otros que prefieran jugar en largo. Yo es verdad que soy positivo, muy del trabajo y de asumir las críticas y mejorar. El ascenso ojalá lo podamos celebrar con los que están contentos y con los que hayan tenido dudas por el camino. Los acogeríamos a todos, porque sería algo de todos».

Ganar y ser campeones

De nada sirve lo hecho, el fútbol es presente y eso significa pensar en la última jornada de la fase regular. Necesitan un punto ante el Écija, pero en nada se parece a la situación del año pasado. «Tenemos más pegada que el año pasado y si no podemos ganar jugando bien sabemos conseguir el objetivo de otras formas. Mañana queremos hacer un gran partido para nuestra afición, pero si hay que ganarlo defendiendo bien se hará. El objetivo es ser campeón, porque nadie se acordará del partido. Recordaremos que dos semanas después se puede celebrar un ascenso a Segunda».

Para los aficionados será una tarde de mirar los resultados de los otros campos. Hay combinaciones que llevarían a que a los dos contendientes les sirviera un empate para conseguir sus respectivos objetivos. Esas cuentas no las lleva el técnico del Efesé. «Nosotros tenemos que mirar lo nuestro. Es verdad que tenemos otro resultado que es el empate, pero mi mensaje es de agradecimiento a la gente por la respuesta de la afición. El club hace el movimiento de abaratar las entradas, pero hay que venir en vez de irse a la playa y va a estar el campo lleno. Es algo histórico. No podemos pensar en lo que pasó hace años y pensar que ojalá nos toque el último partido en casa. Las cosas se rompen. Paco Belmonte y Manolo lo han roto todo. Han pagado a Hacienda, pagan al día y eso no se ha hecho en muchos años antes. Hay que pensar que va a salir bien mañana y que este equipo da la cara en las grandes ocasiones y ojalá en dos semanas se pueda ascender por la vía rápida», anhela el albaceteño.

No puede contar con Aketxe y Aitor Ruibal para el domingo y Hugo tiene molestias en el isquio y es duda para la cita. Lleva varias semanas con problemas y dependerá de la sesión de esta mañana si va convocado o lo reserva para la crucial fase de ascenso.

Tras la lesión de Cristo ha llegado un refuerzo y la pasada semana Kuki Zalazar y Dani Abalo se quedaban fuera de la lista. «No he hablado con ellos del fichaje. Son dos jugadores que entrenan muy bien y no tienen nada en el debe. Kuki es media punta claro, en la banda no está muy cómodo y a mí me gusta un hombre de banda más vertical. Ha hecho un año muy bueno y todavía no ha terminado. Siempre le digo que esté bien y preparado y que mire a Josua que volvió a jugar y está muy bien. Dani Abalo siempre está para sumar. Ganamos cinco partidos seguidos con él y es duro no ponerles, pero somos muchos y estamos primeros. Al final es difícil elegir. Tienen que estar bien todos, porque pueden entrar en el momento clave de la temporada. Todos tienen opciones para ser convocados y jugar», finalizó el técnico albinegro.

La plantilla realizará la última sesión de trabajo esta mañana, a partir de las 10.30 horas, en el estadio Cartagonova. Los albinegros trabajarán a puerta cerrada.