Alberto Monteagudo quiere ver de nuevo al Cartagena que derrotó al UCAM en el Cartagonova Monteagudo en una sesión de trabajo con el equipo. / Pedro Martínez / AGM El técnico, que no cuenta con Pau Torres ni Sergio Jiménez, espera un Mérida que buscará aprovechar los fallos del Efesé MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 10 febrero 2018, 04:31

Las semanas tras una derrota suelen ser difíciles y más para un equipo acostumbrado a ganar como el Cartagena. Se trabajan los errores y se intenta pasar página, aunque el cabreo sigue por dentro y sobre todo cuando se pierde en el último instante del partido como en Villanueva de la Serena en una jugada que debió evitarse.

Llega otro rival extremeño, pero todavía se sacan conclusiones de la derrota del pasado domingo. «Está jodidillo, porque siempre lo estás al perder, pero es sobre todo la sensación de que se fueron tres puntos por falta de acierto. Nosotros tuvimos cuatro o cinco ocasiones y ellos una en la primera mitad y el gol en el 95. Estoy cabreado, porque son puntos que ya no vuelven y estamos en la segunda vuelta. No podemos permitirnos hacer ese tipo de partidos que se merecen ganar y se pierden y es algo que dije ya en verano, porque ya nos ocurrió el pasado año. Hay que ser contundentes y tener pegada y el domingo se nos fue uno de esos partido que no merecimos perder. Cuando mereces ganar, debes ganar», explicaba el técnico del FC Cartagena.

Entre las conclusiones negativas del pasado domingo destaca la jugada del gol que supuso la pérdida de los tres puntos en el tiempo de añadido. Una situación que debió evitarse y que para Monteagudo se trata de un error en cadena y no de un fallo exclusivo del guardameta. «Es un balón largo que viene de una pérdida y eso no debería ser un problema tan grave como lo está siendo. Los laterales tienen la orden de no dejar centrar y eso no es cumplir con su deber. Dejamos centrar y lo que se ve es que Marcos sale y se precipita, pero nosotros no individualizamos. Se trata de un fallo en cadena. Todos tiene la misma responsabilidad desde el delantero al portero. Aunque esto es fútbol y cuando fallas en defensa clama al cielo y no tanto cuando se falla arriba. Hay que perder menos balones y sobre todo balones que sean peligrosos».

Otra oportunidad

La estadística está de parte de los albinegros, que quieren dejar atrás la derrota como lo han hecho siempre. Desde la llegada de Monteagudo no se han perdido dos encuentros seguidos y quieren que esa máxima prosiga sumando ejemplos prácticos ante un Mérida muy cambiado en el mercado invernal, pero que llega con bajas al encuentro del municipal Cartagonova.Para la cita no tendrá Monteagudo al lesionado Pau Torres y lo normal es que Sergio Jiménez se quede fuera de la lista de convocados. El de Los Belones sigue trabajando al margen del grupo por un golpe en el muslo y no va a estar en condiciones de competir.

El Efesé no tiene sancionados para recibir al rival extremeño y si no ocurre nada recupera a dos hombres importantes para el esquema de juego albinegro, aunque tendrán que recuperar el ritmo, sobre todo en el caso del delantero. «Hugo Rodríguez y Aketxe han mejorado de sus esguinces de tobillo, al igual que Moussa y lo normal es que puedan estar. En el caso de Aketxe está bien, porque ya no tiene esos problemas el golpeo. Físicamente lleva tiempo sin jugar, pero dice que el tobillo está bien. Es cuestión de poder darle minutos y de coger ritmo. Ha entrenado bien y ya es cuestión de lo que tarde en encontrar sus sensaciones», indicó el máximo responsable del vestuario albinegro.

Hay que recordar que Aketxe volvió en el encuentro ante el Ejido y volvió a tener problemas con el tobillo. Lleva ya tiempo sin competir y no será titular si finalmente puede estar en la lista de convocados.

Entre los nombres propios de la semana está también el del recién llegado Owusu, que encandiló a los aficionados albinegros ante el UCAM Murcia hace quince días.

Su juego se pudo ver algo perjudicado por el estado del terreno de juego del municipal villanovense, pero el míster le pide más regularidad en su aportación al equipo. «Hay que enseñarle a ser más práctico y recibir lejos, ir más al espacio si el campo está mal. Con todo eso, si hubiera tenido acierto podría haber hecho algún gol y nos habría dado uno o los tres puntos en Villanueva de la Serena. Tiene que ser más regular y dar un nivel más acorde a lo que es él y no hacer un partido de diez y luego uno de cuatro», advirtió el manchego en su rueda de prensa semanal.

Las miradas también están puestas en el último en llegar. José Gaspar jugó unos minutos ante el equipo de Juan Ignacio Martínez el pasado miércoles. El entrenador del Cartagena explicaba su situación. «José Gaspar sale de una pequeña lesión de la que volvió a recaer y tiene que ponerse en forma y por eso solo jugó quince minutos. Tiene que coger el ritmo y ya está para competir». Calcula que le queda entrenar una semana a tope con el resto de sus compañeros para poder estar cerca de su estado más óptimo y empezar a aportar en su nueva etapa como cartagenerista.

Poco a poco quiere tener a todos disponibles y en la mejor forma porque van pasando las jornadas de esta segunda vuelta y se acerca la parte de la campaña en la que se consiguen los objetivos y el Cartagena tiene muy claro el suyo.

Un rival renovado

Reciben mañana a unos de esos rivales que son difíciles de calibrar, porque han cambiado media plantilla en el recién terminado mercado de fichajes de invierno. Tampoco tienen el mismo técnico que les recibió en la primera vuelta, allá por las fiestas de Carthagineses y Romanos. De poco sirven los vídeos con un enemigo así, pero Monteagudo sabe lo que le espera frente al equipo de Lorén Morón. «Es un equipo muy diferente al que vimos en Mérida. Ha cambiado de entrenador y con él no empezaron bien porque perdió los tres primeros partidos y empató el cuarto. Ya el domingo ganaron y eso les habrá dado ánimo. Tiene bajas, pero tiene a Germán y ya están las alarmas encendidas, porque sabemos lo que pasa con la visita de los exfutbolistas del Cartagena. También tiene a Kiu, que es rápido. Es un equipo bastante más fuerte en el posicionamiento con Chino y Checa en el centro del campo. Tiene a Golobart y el balón parado. El domingo ganaron un partido ante el Jumilla que les da mucha moral y eso les hará venirse arriba, pero después de una derrota el objetivo del Cartagena es volver a ganar. Y encima jugamos en casa. Hemos logrado tres victorias y hay que enlazar la cuarta consecutiva y mandar el mensaje de que en el Cartagonova somos fuertes y poderosos y quedarnos con los tres puntos. Hay que fallar lo menos posible en nuestra casa».

Con esos condicionantes, el partido que espera le dará el protagonismo a su equipo ante un rival que esperará el error ajeno. «Espero un partido en el que ellos esperarán nuestro fallo y que pase el tiempo y salir rápido o aprovechar alguna jugada de balón parado. Yo creo que como otros muchos equipos vienen sabiendo que nosotros somos un rival que atacamos y tenemos que equivocarnos poco, dar velocidad al juego y buscar sus puntos débiles, que los tienen».

El municipal Cartagonova es el escenario en el que el técnico albaceteño espera la mejor versión de los suyos y solo hay que pensar en el último partido que se disputó ante la afición. «Más que no perder, queremos ganar. No es lo mismo. Nosotros siempre somos positivos y pensamos en volver a ganar y hacer las cosas bien. Salvo el borrón de los últimos minutos, la gente se fue contenta ante el UCAM. Tenemos que recuperar esa velocidad que nos identifica, defender lejos y recibir poco peligro. Es difícil porque son personas y el rendimiento no siempre es el mismo, pero no venimos de Melilla. En Villanueva sí merecimos más. Estamos en un momento importante en el que todos los equipos se equivocan y el objetivo es seguir fuertes en nuestra casa y volver a ser fuera lo que siempre hemos sido, aunque llevemos dos derrotas consecutivas lejos del estadio», finalizó Alberto Monteagudo.

El equipo cartagenero entrena esta mañana en el municipal Cartagonova, aunque se ejercita a puerta cerrada en la última sesión previa al partido, que además tendrá numerosas actividades al descanso del mismo para celebrar el XXV aniversario de la liga de fútbol base comarcal.