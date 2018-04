Fútbol | FC Cartagena Alberto Monteagudo: «Es nuestro momento y no podemos dejar que se escape la ocasión» Alberto Monteagudo, durante un entrenamiento del FC Cartagena. / Antonio Gil / AGM El técnico del FC Cartagena reconoce que la presión de defender el liderato es muy bonita y superior a cualquier motivación extra que pueda traer el rival. Marcos Morales, con cefalea y pendiente de pruebas, se une a la baja segura de Chavero y a la muy probable de Hugo MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 28 abril 2018, 12:54

Alberto Monteagudo ya no se cambia por nadie. Ya está en el lugar en el que quería y quiere seguir ahí dentro de tres semanas. Ve el final de la fase regular desde lo más alto y eso siempre da la mejor perspectiva posible. No quiere bajar de ese último escalón.

La recuperación del liderato ha propiciado una buena semana de trabajo para preparar un encuentro del que no se fían, aunque sea ante un Lorca ya descendido.

El entrenador del FC Cartagena sabe que ahora vuelven a depender de sí mismos y eso conlleva una enorme responsabilidad y un enorme estímulo para seguir peleando al máximo. «Sabemos donde estamos, que es donde queríamos estar y en el momento clave. Estamos muy concienciados de la importancia del partido y de que no hay ninguno fácil. El Lorca es un equipo que se ha liberado por la desgracia de haber descendido y vendrá a jugar al fútbol, porque no tienen nada que perder y eso a veces el liberador para los jugadores», indicó el técnico manchego del Efesé.

A final de temporada y con el Lorca sin nada en juego, se le preguntaba al técnico por las posibles motivaciones extra que puede tener el rival de mañana. «Puede tenerlas, pero no lo sé. Lo que sí sé es que no hay mayor motivación que conseguir un objetivo, que estar cerca de conseguir el trabajo de nueve meses, que tenerlo y no dejarlo escapar. Ahora tenemos lo que queríamos y si somos fiables terminaremos donde queremos terminar», comenta el albaceteño.

Sobre los calendarios de los aspirantes a ese primer puesto, el entrenador albinegro reconoce que no mantenerse en cabeza sería más demérito propio que méritos del Marbella o del Murcia. «Ahora sí, porque quedan partidos que no son fáciles pero jugamos en casa y fuera somos muy fiables. No se me olvida el partido de La Balona del año pasado y habrá que ir con el cuchillo entre los dientes. Esta semana jugamos en casa y es el momento, el momento del equipo y de la ciudad. Aunque ser primeros no garantiza nada, sí que acerca a dos partidos únicos que hace tiempo que no se viven en la ciudad y tenemos que venir y ayudar al equipo. Hay que respetar al máximo al Lorca, pero presionarlo y ganar y esperar lo que hagan los demás. Sería una nueva semana bonita».

Estar en lo más alto es lógico que también genera una presión añadida, pero el técnico dice que es positiva «La presión es bonita. No es lo mismo pelear para no descender, que por un objetivo que queremos y por el que peleamos hace tiempo. Llevamos todo el año en 'playoff', somos lo que más jornadas hemos estado en el primer puesto y es el último esfuerzo. Esa presión tiene que hacerte llegar antes que el rival, ser más agresivo y no para estar atenazados o no dar bien los pases. Los miedos tienen que llegar cuando hay posibilidades de descenso, pero no cuando luchas por cosas tan bonitas».

Favores externos

Solo piensa en conseguir los tres puntos ante el Lorca, aunque sabe que el Melilla es un duro rival para el máximo enemigo por el liderato. No hace sus cuentas en función de los demás, pero cree factible que se pierdan puntos en el camino. «Confío en el Melilla, porque es un equipo difícil. Ganó 3-0 el miércoles, es fuerte por el medio y puede hacerte daño. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido en el Cartagonova y luego ir a ganar a La Línea. Ojalá que se dejen puntos, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Ganamos y luego valoramos lo que hagan ellos. Otra vez sabremos lo que han hecho ellos. Nosotros tenemos que seguir siendo fiables en casa, tener pegada arriba y no conceder mucho al rival». Y es que el Marbella juega en casa, a las doce. El Murcia compartirá horario con el Efesé.

Sobre el rival, Monteagudo reconoce el cambio que dio el equipo albiazul tras la llegada de Mario Simón al banquillo. «El Lorca mejoró mucho con Mario. Ganó en campos complicados como el del Extremadura o en Melilla. Tiene buenos futbolistas como Britos, Saura... han descendido pero a veces los buenos equipos descienden y en un partido te pueden ganar. Esperemos que el descenso les haya hecho bajar un puntito», valora el albinegro.

Espera a la afición más volcada que nunca con su equipo. «Siempre nos exigen ser primeros y ahora lo somos. Hay que apretar al Lorca. Nosotros desde dentro y ellos desde fuera. Hace tiempo que se dieron cuenta de que es el año y hay que animar y si no sale como queremos desde el principio seguir porque es el momento de la ciudad, del Cartagena y no podemos dejarlo escapar. Tenemos que hacer todo lo posible que para no se nos vaya y el domingo quizás podemos distanciarnos de los rivales siempre y cuando ganemos nuestro partido».

Tiene dos bajas seguras y una muy probable. No puede contar con Chavero que cumplirá su partido de sanción. Es el único de los apercibidos que vio la quinta tarjeta amarilla en el campo del Betis B. Por lesión tendrá que descansar Hugo Rodríguez. Tiene problemas en el isquio y no se encuentra a gusto. No le arriesgará teniendo en cuenta el momento de la temporada y la importancia del andaluz en el equipo. Sí estará Cordero, al que se sigue cuidando de forma especial durante la semana y también está ya para jugar Michel Zabaco.

No estará en el banquillo Marcos Morales. El joven guardameta sufre cefalea, según el parte médico emitido por el club y el lunes se someterá a una prueba de contraste para descartar otros temas. Explicó el técnico que sufre una presión en la parte lateral de la cabeza que esta semana le deja fuera de combate.

El equipo albinegro trabajará esta mañana, a partir de las 10.30 horas, en el estadio Cartagonova en la última sesión previa al partido.

Tercer aniversario

Fuera de la parcela deportiva, ayer se cumplieron tres años de la llegada de Belmonte y Breis al FC Cartagena. El club emitió una nota en la que hacía un balance positivo de lo ocurrido desde entonces en la gestión económica y social y también la enorme evolución deportiva que se ha producido desde aquella salvación en las Palmas. Aprovechaban para pedir unidad y conseguir el reto del ascenso que es el más ambicioso de cuantos han asumido en estos tres años.