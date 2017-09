Alberto Monteagudo: «El equipo no piensa en la Copa, solo se habla del Villanovense» Alberto Monteagudo, durante una sesión de trabajo del equipo. / P. Sánchez / AGM El técnico decidirá a última hora la lista, pero asegura que a estas alturas no va a forzar a futbolistas como Álvaro González MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 15 septiembre 2017, 08:15

El Cartagena tendrá mañana otra exigente cita ante un Villanovense con muchas caras nuevas y ante una afición muy ilusionada. Si el esfuerzo físico del Cartagena es notable y fuera de todo tipo de duda en este inicio de temporada sobre el césped, no lo es menos el aspecto mental. Tienen los albinegros la dificultad extra de no pensar en el siguiente partido, porque la Copa ilusiona y mucho, pero antes hay Liga.

Solo pueden tener la mente al 100% para recibir a un Villanovense que ha cambiado muchísimo, pero que planteará una buena batalla en plenas fiestas de Carthagineses y Romanos.

Alberto Monteagudo está feliz y se le nota, pero también es consciente de la importancia de cada resultado en una temporada con tantas ilusiones y que presentará dificultades también. Eso sí, el marco de trabajo no puede ser más apacible en esta semana.

No encajar goles por segunda semana consecutiva es uno de los objetivos

El albaceteño acompañaba a la directiva en su rueda de prensa para anunciar el pago a Hacienda. Eso otorga mucha tranquilidad para trabajar centrados exclusivamente en lo que pasa en el césped. «Es una alegría y es un poco el seguir convenciéndote de que trabajas en un club dirigido por personas que pagan, que podían haber aguantado y se han puesto al día con Hacienda. Lo que están haciendo por los aficionados, patrocinadores y un millón de cosas que los deportistas no nos fijamos mucho, pero se ve el esfuerzo que hacen y la alegría que tienen por poder pagar antes, que es casi siempre y se cabrean si en vez del día 1 es el día 3, porque lo veo. Nunca me he encontrado con gente tan buena pagadora y con tantas ganas de crecer. No son empresarios con miles y millones de euros. Ellos quieren crecer con el club. Creo que la imagen del club es muy buena de cara al exterior, que se lleva muy bien la comunicación y estamos orgullos, aunque estemos en Segunda B y queramos más. Es un club saneado y eso es muy difícil en esta categoría y en otras».

Celebrada la noticia, solo se piensa en el encuentro y por lo apretado del calendario debe hacer nuevas rotaciones, aunque siga con la misma base del equipo. «Hay que hacerlas por muchas cosas y la primera es porque creo que tenemos futbolistas con capacidad de ser titulares que hasta el momento no han tenido muchos minutos. Además hay jugadores tocados, sobre todo Álvaro no ha entrenado porque Hugo está mejor. Álvaro quiere llegar porque es el Villanovense y jugó allí, pero lo vamos a decidir en el último momento».

Sin riesgos

El entrenador tiene claro que a estas alturas de esta temporada, no puede forzar jugadores. «Si tenemos que arriesgar no vamos a arriesgar nada y menos con un partido como el del miércoles y porque el vestuario tiene que estar vivo. Es verdad que llevamos poco tiempo, pero hubo cambios ante el Melilla y respondieron. El otro día jugó Mejías y lo hizo bien. El Kuki entró un poco, Abalo ya apareció. Ceballos estuvo bien con el Mirandés. Tenemos gente que pide a gritos oportunidades y no estamos para hacer once cambios, pero sí para introducir cambios que nos ayuden, indica el albinegro.

La idea es continuar con la buena racha y hacer todavía mejores los tres puntos logrados a domicilio ante el UCAM Murcia y más jugando en el feudo propio.

Por eso, el míster insiste una y otra vez en que su equipo no habla de la Copa. «El equipo no ha hablado del miércoles. Nosotros, desde que yo estoy aquí, el partido siguiente es el más importante y es el que nos interesa. No pensamos en otra cosa que no sea en el sábado, porque al final piensas en el miércoles y el sábado no va bien y por lo que sea tampoco va bien el miércoles y qué, por eso pienso que el que viene primero hay que intentar ganarlo. Hay que ir con todo, aunque evidentemente siendo listos y viendo los minutos que lleva la gente para intentar sacar lo mejor de cada uno y no arriesgando con jugadores con los que tampoco arriesgaríamos si no hubiera Liga. Puedes forzar si te juegas un objetivo en los últimos partidos de la competición. No es trascendental, porque ahora no te juegas la vida y hay que que sacar el equipo más competitivo. Tú no puedes regalar en casa, ni ir y ganar con solvencia al UCAM y luego aquí tomártelo de cualquier manera y no tener opciones de ganarlo. Puedes perderlo, porque es fútbol pero no por no haberlo hecho todo».

El rival ha cambiado mucho, pero llega al Cartagonova tras conseguir su primera victoria ante el Jumilla. «El Villanovense ha cambiado mucho. Les ha costado arrancar, pero ya ganaron su primer partido. Tienen a Curro que experiencia pura y buen trato del balón, Elías Pérez que es buen jugador, el capitán Pajuelo, en la defensa a Javi Sánchez y Carlitos lo está haciendo y bien y ya marcó. Ha firmado a Allyson delantero del Levante B. Es un equipo que ha cambiado seis o siete jugadores que eran titulares como Jesús Rubio, pero se está aclimatando y es un rival de la categoría, con su velocidad por fuera y tenemos que tomárnoslo muy en serio y encima es nuestra casa que lo que no nos proponemos es que se escapen los menos puntos posibles en todo el año».

No quiere encaja goles. «Va en contra de lo que buscamos. No buscamos marcar muchos y encajar muchos. Queremos encajar pocos y el año pasado encajábamos poco y diez partidos con la puerta cerrada fueron nueve victorias. Todos tenemos claro que si no encajamos es difícil que quede cero a cero, porque nosotros llegamos mucho. Además, en los temas individuales si eres portero y ganas estás contento, pero no tanto como si no encajas goles. Hay que manejar también eso».

Piensa en ganar y en tener contenta a la afición, aunque a él le duelen más las críticas al equipo que las que recibe personalmente. «Tengo un año más de contrato y los que mandan creen en el entrenador y la gente, aunque haya voces críticas que se oyen más que a las aficionados que vienen a disfrutar. A Zidane le cuestionarán después de dos Champions si pierde dos partidos. Los profesionales tenemos que respetar a los aficionados e intentar que vengan y que sepan que el futbolista rinde más cuando es apoyando. Los pitos hacen daño más a ellos, porque a mí me pueden doler, pero yo no tengo que dar un pase. No me condicionan ni para hacer los cambios, ni nada que sea definitivo. Se pita al equipo al final del partido, aunque yo creo que la gente está contenta y que cuando vengan las mal dadas yo creo que es más la fuerza de la gente que está contenta que de los que no lo estén».

No es una realidad todavía, pero otra de las buenas noticias tiene relación con la futura mejora del césped que tras el episodio de lluvias dista mucho de pasar por uno de sus mejores momentos. El anuncio de la alcaldesa de realizar mejoras ha calado positivamente. «Estamos como locos, porque veo las caras de los jugadores y depende del campo también. Necesitan el campo bien. El otro día en Murcia, antes de empezar se les veía contentos por lo rápido que estaba. Nos beneficia normalmente a nosotros, aunque pueda venir un equipo y darte un meneo. Normalmente nos beneficia más a nosotros por nuestro juego».

Sobre el derbi de la capital no quiso mojarse. «Me da igual porque es muy pronto, solo me importa nuestro resultado, aunque será un bonito partido».