Aketxe no se va de puente

Limones y Arturo tenían contrato en vigor con el Cartagena, pero Paco Belmonte los 'cortó' el pasado verano. Ambos eran tipos queridos por la afición albinegra, por diferentes razones, aunque es cierto que en la segunda vuelta del pasado ejercicio recibieron críticas de todo tipo y condición y el afecto se resintió en un buen número de casos. El dueño del club, dando la razón a los que culpaban especialmente al portero y al delantero centro del 'no ascenso', cortó por lo sano, les obligó a marcharse y buscó dos sustitutos que los mejoraran. No era fácil encontrar a un cancerbero y a un ariete de Segunda B que le dieran el plus que posiblemente Limones y Arturo no fueron capaces de darle al equipo la pasada campaña.

1 FC Cartagena Pau Torres; Óscar Ramírez, Alberto Aguilar, Míchel Zabaco, Jesús Álvaro; Sergio Jiménez, Chavero; Dani Abalo (Poley, minuto 79), Kuki Zalazar (Farisato, minuto 84), Hugo Rodríguez; y Aketxe (Moussa, minuto 74). 0 Balompédica Linense Montoya; Almenara, Dennis Nieblas (Espinar, minuto 79), Mario Gómez, Juanmi Carrión; Ismael Chico, Abenza; Gato (Wilson Cuero, minuto 74), Juampe (Zamorano, minuto 82), José Ramón; y Stoichkov. El detalle El nuevo césped del Cartagonova presentó ayer un sorprendente mal aspecto. Toda la zona pegada a tribuna apareció marrón en vez de verde y en esa franja el terreno de juego estuvo muy irregular. Por un problema en la planimetría del campo, esa parte fue rellenada durante la semana con arena de silice. Y de ahí, su mal estado. Para el próximo partido, el 14 de enero ante El Ejido, el problema debería estar resuelto y el césped tiene que volver a ser una alfombra. Gol 1-0, Aketxe (minuto 63). Árbitro Collado López (manchego). Amarillas a los locales Chavero y Aketxe; y a los visitantes Juanmi Carrión y Almenara. El estadio Cartagonova. 5.200 espectadores. El próximo partido El Efesé juega el próximo sábado en Écija, a las 17.00 horas. El de San Pablo es el último partido del año. El primero de 2018 será en el Nuevo Colombino de Huelva.

El portero de Daimiel, líder en su nuevo destino, está demostrando en el Mirandés de Pablo Alfaro que no hay muchos de su nivel en la categoría de bronce. Es cierto que posiblemente el año pasado no estuvo a su mejor nivel. Pero es muy bueno. Mientras, el ariete cartagenero, quien es verdad que sigue viviendo metido en un túnel en esta nueva etapa en el UCAM, subió con el Córdoba a Primera División hace menos tiempo del que muchos se piensan y regresó a Cartagena tras encadenar varios años en el fútbol profesional. Uno no es un 'canta almejas'. Y el otro no es un piernas. No lo son. Ni una cosa ni la otra. Digan lo que digan.

Lo que pasa es que partidos como el de ayer ante la Balompédica Linense, en el que primero Pau Torres mantuvo a los suyos en el partido con una mano sideral y más tarde Aketxe dejó los tres puntos en casa con un testarazo de superior categoría, hacen que el riesgo corrido en su momento por Belmonte vaya poco a poco dándose por bueno. Es cierto que Pau Torres empezó con dudas e incluso se abrió el debate sobre la titularidad en la portería albinegra tras el recital de paradas del joven Marcos en la Copa del Rey, especialmente en Talavera y contra el Sevilla en el Cartagonova. En las últimas semanas, ese debate ha quedado tapiado.

Antes del gol, Chavero se jugó la segunda amarilla y el árbitro dejó sin señalar un claro derribo a Aketxe Hugo Rodríguez erró dos grandes oportunidades en un final en el que también pudo marcar Stoichkov

De Aketxe, fiable desde el primer día cuando hizo ese par de golazos ante el Recreativo de Huelva, se dijo que no se cuidaba lo suficiente y que había perdido el olfato cuando estuvo un mes seguido sin marcar. Su tanto en el derbi acabó con todas las especulaciones, pero nadie duda de que regresarán si el ariete bilbaíno vuelve a estar cuatro jornadas sin celebrar un gol. Pau Torres y Aketxe -en conclusión- mantuvieron ayer a flote a un Cartagena que puede proclamar a los cuatro vientos que cuenta con jugadores diferenciales en las dos posiciones más importantes y delicadas, la del portero y la del ariete. No obstante, esto es no como empieza, sino como acaba. Y estamos en diciembre. El examen que vale es del mes de junio.

De momento, lo que nos deja el final del largo puente festivo de la Constitución es al Efesé en lo más alto de la clasificación. Así lleva ya varias semanas. Y así pasará las Navidades si también gana el sábado en Écija. Isaac Aketxe no entiende de puentes ni de fiestas. Lo suyo es el área. Mejor, cuanto más cerca de la portería. Y mejor aún si el remate es con la cabeza. Uno de sus espectaculares testarazos le sirvió ayer al Cartagena para sumar una nueva victoria (la novena en 18 jornadas), ante un Linense muy peleón, en un partido en el que los de Alberto Monteagudo estuvieron muy mal en el primer tiempo y mejoraron bastante en el segundo.

Con estos tres puntos, el equipo albinegro se queda como líder en solitario, ya que el Marbella perdió ayer en su campo contra el UCAM, y además corta la mala racha de los últimos partidos en el Cartagonova. El Cartagena no ganaba en casa desde el derbi, pero es que a la sonora derrota ante el filial del Betis posterior al éxito ante el Murcia había que sumar los pinchazos anteriores contra Villanovense, Córdoba B y Las Palmas Atlético. Ayer, en unos primeros 45 minutos pésimos del cuadro local, todos los fantasmas de esos horrores, recientes en el tiempo y aún frescos en la memoria, se asomaron por Benipila.

Porque el primer tiempo fue un martirio para los locales. Se jugó al ritmo que impusieron los visitantes Abenza y Juampe y la Balompédica Linense acumuló méritos suficientes como para adelantarse en el marcador. Lo evitó el meta Pau Torres, con una mano milagrosa que desvió en el último instante la trayectoria de un disparo de José Ramón que se colaba en la portería albinegra. Antes perdonó Juampe, con un remate flojo cuando se encontraba solo delante del guardameta del Cartagena. Fue tras una fantástica maniobra de Stoichkov, quien con un giro de cadera quebró a la vez a tres defensas del Efesé.

Lo único decente de los de casa en todo el primer periodo fue un testarazo desviado de Kuki Zalazar tras una internada y centro atrás de Óscar Ramírez. Mejoró mucho el cuadro de Monteagudo en el segundo acto. Antes del gol se pidieron dos penaltis en el área del equipo gaditano, uno a Míchel Zabaco, tras el rechace de un saque de esquina, y otro a Aketxe. En esta jugada, en la que Dani Abalo estuvo poco preciso en un remate que debía haber ido entre los tres palos, un defensa arrolló claramente al '9' del Cartagena. Aketxe no protestó demasiado, se levantó y en la siguiente jugada anotó un precioso gol. Cabeceó de un modo impecable un excepcional servicio desde el costado derecho de Óscar Ramírez. Los visitantes pidieron falta de Aketxe al central Dennis en el salto. Y también se quejaron de que el árbitro perdonara un poco antes la segunda amarilla a Chavero. Dos minutos más tarde del 1-0, pudo hacer el segundo Aketxe, pero su remate se fue desviado tras un gran pase entre líneas de Hugo Rodríguez.

Los de La Línea de la Concepción dieron dos sustos muy grandes a la parroquia local en el tramo final. El peligrosísimo Stoichkov chutó fuera tras una excelente acción personal y un zapatazo lejano de Ismael Chico se fue lamiendo el larguero. También es cierto que el local Hugo Rodríguez perdonó el tanto de la sentencia en dos clarísimas llegadas. En la primera, solo en el punto de penalti, remató mordido otro soberbio centro desde la derecha de un colosal Óscar Ramírez. Y en la segunda, después de un perfecto servicio de Moussa, quien sustituyó a un lesionado Aketxe, se la picó al portero y el balón se fue acariciando el poste.

Al final, en el último partido del año en el Cartagonova, hubo paz. El Cartagena, pese a las dudas que dejó en el primer tiempo, fue capaz de hacerse con el triunfo y quedarse con el liderato en propiedad.