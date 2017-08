Aketxe no se inmuta Isaac Aketxe, ayer en la puerta del gimnasio del estadio Cartagonova. / Antonio Gil / AGM El delantero vasco está «feliz» aunque recuerda que «estamos solo al principio» y dice que se lleva «bien» con su paisano Santamaría FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 23 agosto 2017, 07:58

Isaac Aketxe (Bilbao, 1989) es la gran sensación del Cartagena en este inicio de la temporada. Cedido por el Albacete tras vivir el peor año de su carrera deportiva en lo personal, el delantero formado en la cantera del Athletic ha hecho cinco goles en sus tres primeros partidos con la camiseta albinegra, dos de ellos anotados el pasado sábado en la primera jornada de Liga ante el Recreativo. Su hermano pequeño Ager, de 24 años, intenta hacerse un hueco en la primera plantilla del Athletic tras destacar la pasada campaña en el Cádiz. Su padre, Isaac Aketxe, fue un duro defensa central que en los años 80 pasó por Mirandés, Barakaldo y Baskonia, entre otros clubes norteños. «Los dos hijos le hemos salido delanteros y somos muy distintos a él. El caso es que nos va bien y no podemos quejarnos», confiesa el ariete albinegro entre risas.

Aketxe, no obstante, tiene ya la suficiente experiencia como para no lanzar las campanas al vuelo. «Estoy feliz porque las cosas han empezado bien. Hice dos goles en un partido muy importante y estoy muy contento. Pero estamos al principio y todo está por hacer. Hay que pensar ya en El Ejido y en seguir mejorando. Una lección que tenemos que sacar del partido del sábado, por ejemplo, es que debíamos haberlo matado con el 2-0 y que no podemos dejar al rival que se meta en el partido. Por suerte marcamos el tercero y nos quedamos con los tres puntos», indicó ayer en la sala de prensa del Cartagonova el ariete bilbaíno.

Explicó que «cuando marqué el 3-2 quise abrazar a mis compañeros y me fui corriendo hacia ellos porque me han acogido muy bien y me han puesto las cosas muy fáciles desde que llegué a Cartagena». También contó que «me habían hablado muy bien de la afición del Cartagena y la verdad es que el sábado estuvieron muy bien, apoyando al equipo en todo momento. De hecho, gracias a su apoyo tras el jarro de agua fría que fue el 2-2 conseguimos el tercer gol para llevarnos la victoria».

LAS FRASES «Cuando marqué el 3-2 quise abrazar a mis compañeros por lo bien que me han acogido» «Si viene Santamaría competiré con él sin ningún problema, igual que ahora con Moussa»

Interrogado sobre el partido de este domingo en El Ejido, el delantero vasco contestó que «puede pasar cualquier cosa, ya que es una salida difícil y ellos debutan en su campo, pero nosotros vamos a trabajar duro toda la semana y el objetivo que nos marcamos es sacar los tres puntos. Tenemos que volver a hacer un partido tan bueno como el que hicimos el sábado, siendo seguros y fuertes a la contra, como fuimos en la primera parte contra el Recreativo».

El club sigue buscando competencia para él y uno de los jugadores con los que está negociando es Gorka Santamaría, bilbaíno como él. «Lo conozco desde niño, de verlo en Lezama. Él es menor que yo, pero en en todas las categorías inferiores del Athletic compartí equipo con su hermano [Josu, ahora en el Arenas y antes delantero de Sestao, Gernika, Amorebieta, Barakaldo y Atlético Ciudad]. Es un buen chaval y me llevo bien con él. Si [Gorka Santamaría] viene, competiré con él sin ningún tipo de problema para ganarme el puesto y tener minutos, tal y como estoy haciendo ahora con Moussa. Aquí estamos para competir y dar lo máximo en beneficio del club», señaló Aketxe.