FC Cartagena Aketxe firma y el plan sigue Aketxe, en una rueda de prensa. / Albacete Balompié El Cartagena rubrica el acuerdo con el delantero del Albacete, pero sigue teniendo libre una ficha sénior para otro ariete MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Lunes, 7 agosto 2017, 09:08

El FC Cartagena ha ido dando pasos firmes en su planificación y en esta última semana ha acelerado el proceso de las contrataciones. Algunas operaciones han tardado en fructificar, a pesar de que los acuerdos estaban ya alcanzados entre los clubes e incluso con los propios futbolistas. Fue el caso de Pau Torres, nuevo portero y lo mismo ha ocurrido en los últimos días con Aketxe.

El Cartagena no está contando con el factor económico como la mejor clave para convencer a los futbolistas, aunque muchos clubes tendrán envidia del presupuesto albinegro. Sin embargo, las ofertas desorbitadas de otros tantos sí han dificultado en algunos casos el poder fichar jugadores. En algunos casos no coincidían los gustos de los diferentes directores deportivos.

Porteros Marcos (sigue) y Pau Torres (Valladolid). Defensas Jesús Álvaro, Óscar Ramírez, Ceballos, Moisés, Zabaco, Alberto Aguilar (Anorthosis de Chipre). Centrocampistas Sergio Jiménez, Cristo Martín, Adama (sub23), Chavero (SD Ponferradina), Gonzalo Poley (Lorca FC), Miguel Ángel Cordero (Nastic de Tarragona), Hugo Rodríguez (Mérida) y Álvaro González (Villanovense) Delanteros Moussa (Sub 23, Leganés B), Aketxe (cedido por el Albacete Balompié) Interesa Kuki Zalazar (Cesión del Málaga). Está para cerrarse la operación. Ficha libre senior El club contaría con la opción de un futbolista senior más y un par de sub 23. Podría llegar otro delantero y un defensa. Sin debutar Alberto Aguilar se recupera de una lesión mal diagnosticada y en unos días estará listo. Cordero ha estado entrenando en solitario y puede jugar pasado mañana sus primeros minutos como albinegro.

Desde hace una semana Paco Belmonte peleaba por incorporar a Aketxe a la plantilla del FC Cartagena. El acuerdo con el Albacete, próximo rival en el Carabela de Plata, era total. El jugador elegía el sábado definitivamente formar parte del equipo de Monteagudo, con el que ha podido hablar esta semana al coincidir en Pinatar Arena. Tomó la decisión y en la mañana de ayer se resolvieron los documentos entre el jugador y el Albacete, ya que es una cesión hasta el mes de junio. Tendrá otro año más de contrato con el club manchego.

El club no esperó para hacerlo oficial. Subió a las redes sociales una foto de la pequeña abonada Rocío Nicolás Hernández y avisaba que no sería el último fichaje del día. Poco después anunciaban que Aketxe entrenará hoy con sus compañeros.

Tras un mal año, le avalan sus goles con la Cultural Leonesa. Se unirá en breve a Moussa, que llegó, vio y venció. El sábado marcaba su primer tanto y dejaba buenas sensaciones generando peligro dentro del área. Es lo que necesitaba el equipo y ahora ya tendrá dos jugadores para una demarcación que el año pasado daba muchos dolores de cabeza a los dirigentes albinegros.

Aunque los resultados son lo de menos, es un dato importante que volvieran a entrar los goles en la portería rival. Aketxe viene listo, porque ha entrenado durante todo el verano al ritmo de un equipo de Segunda División y enseguida estará listo para jugar con sus nuevos compañeros. Podría debutar en el trofeo de pasado mañana. La afición está deseando ver un once con un delantero veterano.

El siguiente debe ser Kuki Zalazar, del Málaga. Todo está listo, a falta de rubricar definitivamente el acuerdo para que se incorpore el sub 23 ex del Albacete. El futbolista de origen uruguayo es un joven valor y viene de una Tercera División que se le quedaba muy pequeña. No ha entrenado ni debutado con el primer equipo malacitano, aunque sí ha jugado en las categorías inferiores del combinado nacional español.

La parte clave de la pretemporada deportiva está llegando. La puesta a punto de los futbolistas y sobre todo la configuración de la plantilla es en estos días más clave que nunca. El jugador de origen uruguayo tampoco cerraría definitivamente el plantel, aunque ya la afición ve un equipo con bastantes argumentos para pelear en un grupo que todavía parece que estará más caro que en años anteriores. El Cartagena peleará por una primera plaza que es vital para poder subir a Segunda. Este año se ha demostrado de forma especial. Subieron los cuatro primeros clasificados en sus grupos.

El club albinegro tendría una ficha libre para fichar todavía un jugador mayor de 23 años y la posibilidad de incorporar varios menores de esa edad. Eso lleva a pensar que todavía podría llegar un ariete contrastado más, pero sin apuros y sin tanta urgencia. Además, otro puesto a poder reforzar es la defensa.

Monteagudo ya tiene jugadores ofensivos para poder trabajar la finalización, aunque el sábado hablaba de uno o dos más que están por llegar. Uno era Aketxe. Otro que interesa es Santamaría. Hasta ahora se habían repartido esa tarea; Cristo, Álvaro, Chavero y Hugo, sobre todo. La labor ha sido buena y Hugo ha hecho goles. El sábado hacía uno de falta directa, un capítulo que parece bien cubierto en el nuevo Efesé. Lo cierto es que los tres primeros fichajes ya están totalmente adaptados y parece que llevaran más tiempo a las órdenes del entrenador albaceteño.

También se podría buscar reforzar la defensa, demarcación en la que hay tres centrales solamente. Todavía no ha debutado Alberto Aguilar, aunque en la entidad no hay preocupación. El futbolista, llegado de Chipre, tuvo un mal diagnóstico y perdió algo de tiempo en la recuperación. Estará listo en las próximas semanas y llegará a tiempo de empezar la competición y pelear con los titulares Moisés García y Michel Zabaco. Siguen formando una gran pareja en el esquema de Monteagudo.

Por su parte, el canterano Sergio Jiménez no debería tener problemas en el retorno al trabajo de la plantilla, aunque no pudo jugar el sábado.