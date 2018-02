Aketxe tiene que esperar Aketxe haciendo ejercicios con Pau Torres al margen del grupo, ayer en el campo de la Esperanza. / Pedro Martínez / AGM El delantero vasco sigue con problemas en el tobillo y tampoco viajará a Villanueva de la Serena. Monteagudo pide a sus hombres que mañana «tengan respeto» a Santos Pargaña, el árbitro que montó un escándalo el año pasado en La Roda FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 3 febrero 2018, 01:51

El 'pichichi' Isaac Aketxe tendrá que seguir esperando. No termina de recuperarse completamente de su lesión en el tobillo y tampoco viajará este fin de semana a Villanueva de la Serena, donde espera un equipo que últimamente se le atraganta al Efesé. El ariete vasco, que recayó de su lesión en el partido ante El Ejido (el único en el que ha participado en lo que llevamos de año), no se ha ejercitado junto a sus compañeros en toda la semana y la idea es que a partir del miércoles sea uno más y que pueda entrar en la convocatoria para el partido ante el Mérida, que se jugará el domingo 11 de febrero, a partir de las 17.00 horas en el Cartagonova.

«La dinámica de Aketxe [que hizo nueve goles en la primera vuelta y solo ha podido completar 41 minutos en lo que llevamos en esta segunda] era muy buena, porque estaba en ese momento dulce que tienen los delanteros. Estaba en un momento en el que, aunque no tuviera mucha participación en el juego, cada vez que le llegaba la pelota la metía. Pero las cosas malas que ocurren por un lado nos abren otras alternativas, pues aparecen jugadores como Moussa, que estuvo muy bien cuando participó, y ahora aparece Rubén Cruz, que llega en el primer partido en casa y hace dos goles», comentó ayer Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, sobre la prolongada ausencia de Aketxe.

Tampoco jugarán mañana contra el Villanovense el medio Cordero, sancionado, ni el extremo Hugo Rodríguez, lesionado. El recién llegado José Gaspar, por precaución, se quedará fuera de la lista, ya que sufrió una lesión muscular hace un mes cuando estaba en el Hércules y le falta ritmo de entrenamientos. La semana próxima, al igual que Aketxe, será uno más. El que sí está totalmente recuperado del golpe que sufrió en Melilla y le impidió estar ante el UCAM es el central Moisés, quien mañana podría ser incluso titular en tierras extremeñas.

Pita Santos Pargaña

Preocupa en el entorno del Cartagena la designación arbitral para mañana, ya que pita el sevillano Santos Pargaña, quien montó un escándalo el año pasado en la visita del Efesé al campo de La Roda. Fue el primer domingo de febrero de 2017 y el partido, pese a terminar el equipo cartagenero con dos menos, acabó en empate a uno. Dejó con nueve a los albinegros, tras expulsar a Arturo y Jesús Álvaro. Y también echó a Monteagudo y a su segundo, Juanlu.

«Esperemos que el de Villanueva de la Serena no sea como el partido del año pasado en La Roda. Por unas cosas o por otras, en nuestra opinión no estuvo muy acertado en La Roda. Que expulsen a los dos entrenadores y a dos jugadores no es normal. Son decisiones que tomó el árbitro y no queremos pensar en nada más. Yo a los jugadores siempre les pido que tengan respeto hacia los árbitros, en general. Y con este árbitro, pues lo mismo. Los jugadores saben que a este árbitro no hay que protestarle, ni siquiera los que estén en el banquillo. Y vamos a insistir antes del partido con eso. Esperemos que no haya cosas raras y que en sus decisiones acierte, tanto a favor de ellos como de nosotros», dijo Monteagudo sobre Santos Pargaña.

En otro orden de asuntos, el próximo partido a domicilio, ante el filial del Córdoba, se disputará el lunes 19 de febrero, a partir de las 20.30 horas, en el Nuevo Arcángel. El encuentro se atrasa al lunes porque el domingo por la tarde juega allí el primer equipo, contra el Granada.