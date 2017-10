«Hay un aficionado que me dice calvo de mierda del 1 al 90» Alberto Monteagudo, ayer en la banda. / Antonio Gil / AGM El entrenador del Efesé confiesa que «es la primera vez en diez años como técnico que un seguidor de mi equipo se comporta así conmigo» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 2 octubre 2017, 08:06

La comparecencia de Alberto Monteagudo tras el empate de ayer ante el filial del Córdoba estuvo marcada por una frase. «Hay un aficionado de tribuna que me dice calvo de mierda desde el minuto 1 al 90. En cuanto algún jugador falla un pase o una ocasión, me insulta. Falla Moussa una oportunidad y me insulta. Es la primera vez en diez años que llevo como entrenador que un seguidor de mi equipo se comporta así conmigo. Me parece curioso, pero no es algo que me moleste. Son muchos más los abonados que están contentos que los que están descontentos», indicó el entrenador albaceteño.

Acerca del partido, Monteagudo admitió que «no estuvimos a nuestro mejor nivel ni dimos un tono brillante, pero con lo que hicimos teníamos que haber ganado el partido. El Cartagena de hoy no ha tenido nada que ver con el del partido con el Villanovense. Hemos tenido seis o siete ocasiones muy claras y lo normal es que hubiéramos ganado». Destacó el trabajo de los dos pivotes, Sergio Jiménez y Adama. «Hemos robado muchos balones en su campo, ellos han empujado mucho y bien y al final sin ser un partido brillante por nuestra parte hemos dominado bastante y hemos debido de marcar más de un gol».

El de ayer fue el último partido con el césped que ha aguantado 29 años en el Cartagonova. En su despedida estaba horrible. «El césped en este estado no nos viene bien. Ni hoy ni en ningún otro partido. Necesitábamos ponerlo bien y por fin se va a poder cambiar. Es complicado para los futbolistas porque a veces el balón va como un conejo», admitió Monteagudo.