La afición del Real Murcia tendrá 998 entradas en el Fondo Norte Bajo

El derbi ya tiene fecha, hora y precios. El encuentro entre el FC Cartagena y el Real Murcia se disputará el sábado 11 de noviembre, a las 18.00 horas. Todavía queda tiempo y hay seis jornadas ligueras antes de ese señalado día, por lo que todavía no se sabe la situación deportiva en la que llegarán los eternos rivales. Sin embargo, ya empieza a vivirse y se busca el consenso entre ambas entidades para evitar el malestar que surgió en torno al derbi del pasado 19 de marzo.

Lo que se conoció ayer es que ya han iniciado las conversaciones para tratar diferentes aspectos del derbi a nivel de aficiones. Manolo Breis, director general del FC Cartagena, confirmó que ayer mismo había conversado con Deseado Flores y la ubicación de la afición grana será la habitual. «He estado hablando con Deseado a través de mensajes para poder decir algo aquí. La ubicación será la de Fondo Norte Bajo. No puede ser de otra forma. Paco Belmonte y yo habíamos hablado con la gente del club de ver otras opciones para que no hubiera polémicas, pero con el pack especial de los tres partidos habrá gente que compre su localidad en la zona alta del Fondo para los partidos ante el Sevilla en la Copa del Rey y para animar a la Selección y no podemos dejar de venderlas solo para el derbi y menos sin saber cuánta gente vendría ese día», explicó Breis.

El club no descarta la retransmisión, si alguna televisión valora de forma importante el partido

Misma ubicación

Tendrán por tanto casi mil butacas en esa ubicación destinadas a los seguidores del Real Murcia. Esas 998 entradas todavía no tienen precio fijado, pero se negocia para que sea el mismo que pagarán los albinegros para la vuelta en Nueva Condomina. «Le he dicho que me da igual que sean 12 o 15 euros y que lo fijen ellos, siempre que lo mantengan para la vuelta. Veremos si podemos llegar a un acuerdo, porque queremos que sea una fiesta y si vienen serán bien recibidos y sin problemas y el que quiera comprar su entrada en cualquier otra zona no tendrá problemas, porque las aficiones han demostrado que son muy maduras», indicó el responsable albinegro.

El año pasado las peñas murcianas decidieron no acudir a la cita por la ubicación y porque los albinegros pagaron 12 euros en la ida y en la vuelta las localidades costaban 15 euros para los seguidores del Murcia, dirigido entonces por Vicente Mir.

Los dirigentes albinegros explicaron también la situación que hay en torno a una posible retransmisión televisiva del importante evento. «El partido del Murcia o cualquier otro será televisado, si la Televisión que lo quiera televisar le da la importancia que nosotros le damos a ese partido. De momento hay pocas novedades al respecto. De momento no hay televisión. No es un precio determinado el que pedimos. Es un partido interesante y a día de hoy es uno de los más atractivos de la categoría. Se trata de llegar a un acuerdo, porque beneficiaría a todo el mundo aunque lo ideal es verlo en el campo con el nuevo césped. Las relaciones con 7TV son buenas. Ellos ofrecen lo que pueden dar y nosotros pedimos lo que creemos que vale. Nunca se han cerrado las puertas y hay colaboración y negociación, pero sin acuerdo para las retransmisiones».