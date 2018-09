FC Cartagena Los abonados no pagarán para ver al Logroñés el día 12 Viernes, 7 septiembre 2018, 03:14

Los más de 7.000 abonados con los que cuenta el Cartagena esta temporada podrán acceder de forma gratuita al partido del miércoles 12 contra el Logroñés, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. El club quiere que ese día, laborable y a las nueve de la noche, haya un buen ambiente en las gradas. Los que no tengan carné, lógicamente, sí tendrán que pasar por las taquillas del estadio Cartagonova. La entidad albinegra ha puesto los siguientes precios: 15 euros (Tribuna Alta), 12 (Tribuna Baja y Lateral Alto) y 10 para el resto del campo (Lateral Bajo y Fondos). Para los niños de 6 a 14 años (hasta los 5 entran gratis), sale por 10 euros en Tribuna Alta y 5 en el resto del campo.

La segunda ronda de Copa es el premio que tiene el Efesé por haber superado al Don Benito el pasado miércoles. El Cartagena podría recibir alrededor de 28.000 euros si supera al Logroñés en casa, sin contar el dinero que se pueda sacar de taquilla. De momento ya han sido 40.000 euros obtenidos por superar la primera ronda. Ahora, la piedra en el camino en Copa es el Logroñés; los de Las Gaunas eliminaron al Langreo del exalbinegro Dani Abalo, cedido al cuadro asturiano hasta junio de 2019. Los riojanos cuentan en sus filas con experimentados futbolistas como el defensa, ex de Osasuna, Javier Flaño; el exgrana Rayco; el ex de La Hoya Lorca Rubén Martínez; y el ex del UCAM Murcia César Remón. El centrocampista estuvo a punto de fichar por el Efesé ene enero de 2017. Belmonte lo quería como su pivote, pero aceptó la oferta del Logroñés, el equipo de su tierra, que le hizo un contrato hasta junio de 2019.